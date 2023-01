A ação tem o slogan: "Assédio é Crime. Descarte essa prática!". - Foto: Divulgação

Publicado 26/01/2023 10:50

A Companhia de Limpeza de Niterói iniciou no mês de janeiro uma campanha de prevenção e enfrentamento ao assédio moral e sexual. Estão sendo divulgados cartazes informativos em sua sede e nos distritos da Companhia.

A ação, com o slogan “Assédio é Crime. Descarte essa prática!”, também prevê palestras com especialistas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) a partir do mês de fevereiro. Elas serão ministradas para todos os funcionários na sede da Clin, na Rua Indígena, 72, no bairro de São Lourenço.



“O assédio é um tipo de conduta moralmente reprovável e capaz de causar danos emocionais graves. Lançamos essa importante campanha aqui na empresa, pois acreditamos que é possível e necessário prevenir e combater as condutas inadequadas”, Luiz Fróes, presidente da Clin.



A campanha irá durar todo o mês de fevereiro. A vítima de assédio pode denunciar através do Disque Denúncia 2253-1777, Polícia Militar (190) ou Polícia Civil (197).