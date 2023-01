O prefeito de Niterói, Axel Grael, e o pastor, Samuel Câmara, seguram o termo de cessão de um terreno no Caminho Niemeyer, no Centro, para a construção de um templo da igreja Assembleia de Deus. - Ascom PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Publicado 26/01/2023 10:41

O prefeito de Niterói, Axel Grael, assinou nesta quarta-feira (25) um termo de cessão de um terreno no Caminho Niemeyer, no Centro, para a construção de um templo da igreja Assembleia de Deus. O projeto de uma igreja evangélica no Caminho Niemeyer faz parte da concepção inicial do espaço.

O prefeito ressaltou a importância do projeto para a visibilidade turística do Caminho e de Niterói.

“Temos aqui uma convergência de várias coisas positivas: de lugar, tempo e pessoas corretas. Essa é a obra que falta para concluir o projeto original do Niemeyer. E isso acontece num momento muito importante: as obras começam no ano em que Niterói faz 450 anos. O templo estará num local que nos convida à meditação e nos inspira. A igreja é muito bem-vinda e trará ainda mais visitantes para o Caminho Niemeyer e para Niterói”, disse.

O secretário municipal de Urbanismo e Mobilidade, Renato Barandier, lembrou que, com o Plano Niterói 450 anos, o Centro será revitalizado com mais atrações de apelo turístico e atividades para reunir as pessoas.

“Com a integração e as obras de urbanização do entorno, Niterói passará a ter agora um Caminho Niemeyer completo, um polo de eventos e de turismo e integrado à cidade de Niterói, o que atrairá muita gente”, acredita.

O procurador geral de Niterói, Francisco Soares, detalhou como foi feita a seleção da igreja Assembleia de Deus para ocupar o terreno e construir um templo no local.

“Para observar a impessoalidade, conforme rege a lei nos órgãos públicos, lançamos um edital para que as entidades religiosas manifestassem seu interesse, desde que tivessem um projeto de Niemeyer. Essa era a pré-condição e, no caso, apenas a Assembleia de Deus se manifestou”, explicou.



Para o pastor Samuel Câmara, líder das Assembleias de Deus de Belém (PA), a primeira igreja pentecostal fundada no Brasil, a assinatura do termo foi uma vitória, já que o projeto é muito aguardado pela comunidade evangélica há anos.

“Nós sabemos que Niterói, há mais de 30 anos, planeja ter no Caminho Niemeyer uma igreja evangélica e uma católica. Agora, com a Prefeitura fazendo a revitalização do Centro, é um momento fantástico. A Assembleia de Deus, que é o maior movimento evangélico do Brasil, será representada no Caminho Niemeyer”, disse.

Também participaram da reunião o vereador Fabiano Gonçalves e diversas autoridades da igreja Assembleia de Deus.