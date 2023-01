O evento já é considerado a maior exposição de equinos do Estado do Rio de Janeiro. - Divulgação

Publicado 26/01/2023 11:33 | Atualizado 26/01/2023 11:34

O Parque Rural de Niterói, no Engenho do Mato, na Região Oceânica de Niterói, vai receber entre esta quinta-feira (26) até sábado (28/01), no horário de 9h às 22h, a Iª Expo Regional do Mangalarga Marchador. O evento contará com área de gastronomia de food trucks e exposição dos produtores do Muriqui e vai trazer muito artesanato, produtos naturais e orgânicos.

Segundo Simone Siqueira, o evento é um marco para o Parque Rural e para a cidade de Niterói. "É o primeiro evento oficial do cavalo realizado no Parque. Entramos para o Circuito Nacional do Mangalarga. Será uma etapa Regional importante e a expectativa da organização é receber os maiores criadores do Estado", explica a coordenadora do Parque Rural.

De acordo com os organizadores, a exposição já pode ser considerada a maior exposição de equinos do Estado do Rio de Janeiro. É esperada a participação de cerca de 100 exemplares da raça (Marcha Batida e Marcha Picada), ao longo dos três dias de programação.

Estudos científicos descrevem que a marcha do Mangalarga é um movimento separado em quatro tempos, com apoio diagonal e lateral, intercalados em momentos de tríplice apoio, o que faz com que o cavalo não perca o contato com o solo. Fora o show de andamento dos melhores marchadores da atualidade, a programação contará com leilões, provas de marcha e morfologia.

Diogo Guimarães é morador da Região Oceânica de Niterói, criador da raça Mangalarga e idealizador do evento e comemora a fase atual. "A Diretoria da Associação dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador do Estado do Rio de Janeiro (Accmmerj) trabalha com dedicação para entregar conforto e infraestrutura para os animais, os apresentadores, expositores e público. Tenho muito orgulho de estar fazendo parte dessa história, frequento o Engenho do Mato desde criança e sempre sonhei com esse dia", conclui o diretor de eventos da Associação.