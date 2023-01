O Bola Branca de Niterói é uma homenagem ao tradicional Cordão do Bola Preta. - Divulgação

Publicado 31/01/2023 08:37

Foi dada a largada oficial para o carnaval 2023. O Cordão do Bola Branca, após dois anos sem desfilar por conta da pandemia do coronavírus, fez seu esquenta. O salão do mais tradicional clube da Zona Norte, o Humaitá, no bairro do Barreto, lotou, na tarde da última quarta-feira (25), com foliões que não conseguiam esconder a saudade dos bailes e dos desfiles de rua.

O evento serviu como preparação para o já tradicional Concurso de Fantasias do Bola Branca, que será realizado no Clube Canto do Rio, no próximo dia 02 de fevereiro, com início marcado para às 16 horas.



“Numa quarta à tarde, num dia muito quente, esses jovens da terceira idade lotando esse salão. É a mostra de que todos estavam com muita saudade da folia e deixa claro que o concurso de fantasias e nosso desfile em Icaraí, no dia 11, será um sucesso”, avaliou o presidente do Cordão do Bola Branca, Sérgio Werneck.



Sobre o concurso de fantasias, as inscrições, que foram feitas pelo Instagram @cordaodobolabranca já terminaram. As fantasias são de tema livre e devem ter um nome de identificação, não será permitida a condução de animais vivos, a presença de fogo e nem materiais que coloquem em risco a segurança dos foliões.



“Os critérios de avaliação serão criatividade, originalidade, luxo, animação e torcida mais empolgada. As cinco melhores fantasias serão premiadas considerando a soma total dos pontos de um a cinco. Faça a sua inscrição e, mesmo que não vá participar, compareça, que a diversão e a alegria a gente garante”, diz o secretário municipal do Idoso, José Antônio Fernandez, o ZAF, cuja pasta apoia o evento.



Além de troféus, todos os concorrentes receberão um prêmio. Um celular para o primeiro colocado, uma Air Fryer para o segundo, caixa cooler para o terceiro, headphone para o quarto e caixa de som para a quinta melhor fantasia. Como sempre, a animação fica por conta de Edinho Show e sua banda.



"É mesmo com muita satisfação que a gente vê o sucesso desse bloco. Quando estava na Câmara de Vereadores resolvi criar um bloco voltado à terceira idade. O Bola Branca é uma homenagem ao tradicional Cordão do Bola Preta e chamamos pra passarela os mais grisalhos, os saudosos do carnaval de antigamente. O amigo Edinho e seus músicos puxam uma marchinha atrás da outra e manda a tristeza embora", relembra o vice-prefeito Paulo Bagueira.



O bloco, o concurso e o desfile são iniciativas da Prefeitura de Niterói, através das secretarias do Idoso e de Governo e da Empresa Niteroiense de Lazer e Turismo (Neltur), com apoio do Projeto Niterói 60UP.



O tradicional bloco vai fazer o seu desfile na Praia de Icaraí, no dia 11 de fevereiro, às 11 horas, com concentração na Praça Getúlio Vargas.



Abadas – Para conseguir o acessório basta levar um alimento não perecível para doação às famílias carentes e instituições de apoio.