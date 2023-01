O diretor-geral do Conleste, João Teixeira de Mello, disse que o evento tem o propósito de inserir a inovação e a tecnologia no ambiente público. - Reprodução

Publicado 31/01/2023 08:04

O Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Leste Fluminense (Conleste), por meio do Programa de Incentivo à Economia do Conhecimento, vai reunir, com entrada franca, 17 municípios do Estado do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (2/2), de 9h às 17h30min., para participarem da jornada Conlestech.



"Qual o caminho para cidades mais inteligentes e sustentáveis? Com certeza, o caminho passa por Niterói, no ‘Caminho Niemeyer’. Mas, algumas das respostas sobre ciência, tecnologia e inovação podem estar neste evento", afirma os organizadores no texto.

Segundo o diretor-geral do Conleste, João Teixeira de Mello, a jornada Conlestech tem como objetivo fomentar a economia do conhecimento na Região do Consórcio.

"Através do compartilhamento de estratégias regionais de ciência, tecnologia e inovação, vamos unir o ecossistema regional com o poder público, tendo como propósito inserir a inovação e a tecnologia no ambiente público, para o benefício dos municípios consorciados, além do incentivo ao empreendedorismo inovador regional", disse Mello.





Para Delarolli, na linha das reflexões e painéis temáticos da ‘Nave Niemeyer’, os organizadores confirmaram presenças importantes; "Teremos encontro com prefeitos, secretários municipais de diversos setores, representantes de instituições e associações do ecossistema de inovação, de empreendedores de startups e estudantes. A Universidade Candido Mendes (UCAM), apoiadora desse encontro, terá estande com demonstração de impressões 3D, sempre com presença de seus professores", disse o presidente.



As 17 prefeituras consorciadas do Conleste, são: Araruama, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, Casimiro de Abreu, Guapimirim, Itaboraí, Magé, Maricá, Niterói, Nova Friburgo, Rio Bonito, Saquarema, São Gonçalo, São Pedro da Aldeia, Silva Jardim, Tanguá e Teresópolis.



Segundo o vice-presidente do Conleste, Vinícius Claussen, o clima é de otimismo entre os participantes. "Os objetivos dão destaque para construção de um polo de demanda de encomendas públicas para o benefício dos municípios consorciados e, também, do incentivo ao empreendedorismo inovador regional, visando também o compartilhamento de estratégias municipais de Ciência, Tecnologia e Inovação", ressaltou Claussen.



Confirma os principais temas e respectivos painelistas:



10h35min., às 12h - “Transformação Digital como ferramenta de melhoria na gestão interna da administração e na prestação de serviços ao cidadão”;



Painelistas: Vitor Hugo Vale (coordenador do SIGEO Niterói), Marília Ortiz (secretária municipal de Fazenda de Niterói), Ellen Benedetti (secretária municipal de Planejamento Orçamento e Modernização da Gestão de Niterói) e Vinícius Oberg (secretário municipal de Ciência e Tecnologia de Teresópolis).



Mediador: Paulo Coelho - consultor e pesquisador de Estratégia e Inovação em TIC I Transformação Digital I /Governo 4.0.



14h5min., às 15h - “Projetos sustentáveis e resiliência para as Cidades Inteligentes”



Painelistas: Dionê Marinho Castro (coordenadora do PRO Sustentável), Denise Vogel (diretora de políticas e projetos urbanos do Instituto Niemeyer Humanidades – e diretora executiva da Urbanística Planejamento Urbano, Regional e Ambiental), Tito Ryff (gerente de Políticas Públicas do Sebrae) e Marcio Campos (diretor de Tecnologia do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá).



Mediador: Rogério Rocco - professor de Direito Ambiental, diretor da Asibama/RJ e presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB/Niterói.



15h35min., às 17h - “Direitos digitais: da inclusão a cibersegurança”



Painelistas: Thiago Mello (Instituto Serrano de Economia Criativa), Fabiano Rangel (executivo de Desenvolvimento de Negócios da IBM), Ismael Tedesco de Souza (gerente de tecnologia e Gestão de Soluções de Tecnologia da Informação do Serpro) e Rayne Moraes (Oficial Nacional ONU Habitat).



Mediador: Álvaro Cysneiros – vice-presidente Assespro.



Segundo os produtores, o evento também contará com uma exposição do ecossistema regional de inovação e uma oficina temática sobre tecnologia e sustentabilidade; também apresentará políticas públicas a respeito do melhor aproveitamento do resíduo eletrônico.



O apoio institucional do evento é da Prefeitura Municipal de Niterói, Sebrae, Senac, Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá, Agência de Inovação da UFF (AGIR), Universidade Cândido Mendes e Caminho Niemeyer.



O vídeo sobre o Conlestech pode ser acessado em:

