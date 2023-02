A sociedade civil votou para a nova composição da gestão do Conselho Municipal de Política Cultural de Niterói (CMPC). - Divulgação Ascom PMN - Foto: Gabriela Marsico

Publicado 01/02/2023 08:18

A sociedade civil niteroiense, votou, na última semana, para a nova composição da gestão do Conselho Municipal de Política Cultural de Niterói (CMPC). Do dia 23 até 28 de janeiro, a população foi às urnas, em um processo eleitoral que contou com o maior número de candidatos inscritos de todas as edições do pleito (108). Também houve recorde de eleitores, ao todo, 3.517 pessoas votaram. Um aumento de 134% em relação à última eleição do CMPC.

“Em um cenário de reestruturação nacional das políticas culturais, Niterói continua sendo referência ao manter seu Conselho Municipal atuante no período mais difícil já enfrentado pela cultura neste país. É com esperanças renovadas que inauguramos uma nova etapa, um biênio com a expectativa de muita interlocução e participação social, ações imprescindíveis para o exercício da democracia e na construção de políticas públicas assertivas”, ressaltou o secretário das Culturas, Alexandre Santini.

Foram eleitos 36 representantes, 18 titulares e 18 suplentes da sociedade civil, para as 18 câmaras setoriais, sendo elas: Arte e Culturas Urbanas; Artes Visuais; Artesanato; Audiovisual; Bibliotecas, Literatura, Livro, Leitura e Arquivo; Cadeia Criativa, Produção Cultural, Mercado Cultural e Moda; Carnaval e Festas Populares; Capoeira; Culturas e Religiões Afro-indígenas, Grupos Étnicos, Comunidades Tradicionais; Economia Solidária; Dança; Equipamentos Privados de Cultura; Movimentos Sociais; Música; Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (Material e Imaterial); Pontos de Cultura; Serviços de Comunicação Social, Comunitária e Difusão Cultural e Cultura Digital; Teatro e Circo. Além disso, compõem o Conselho, mais 36 membros - 18 titulares e 18 suplentes -, indicados pelo poder público.

Sobre o Conselho:

O Conselho é um órgão colegiado, de caráter deliberativo e normativo, sendo o principal espaço de participação social institucionalizada, de caráter permanente, integrando a estrutura básica do Sistema Municipal de Cultura. Tem como principais atribuições elaborar, fiscalizar e avaliar as políticas públicas municipais de cultura da cidade.

Conheça os eleitos:

Câmara Setorial de Arte e Culturas Urbanas

Titular: Andrezza da Cruz Sampaio

Suplente: José Vitor Braga



Câmara Setorial de Artes Visuais

Titular: Breno Platais

Suplente: Alexandre dos Santos



Câmara Setorial de Artesanato

Titular: José Ribamar

Suplente: Emília Brown



Câmara Setorial de Audiovisual

Titular: Felipe Xavier

Suplente: Rachel Aguiar

Câmara Setorial de Bibliotecas, Literatura, Livro, Leitura e Arquivo

Titular: Amanda Almeida

Suplente: Debora Martins

Câmara Setorial de Cadeia Criativa, Produção Cultural, Mercado Cultural e Moda

Titular: Day Sommer

Suplente: Thiago Falcão



Câmara Setorial de Capoeira

Titular: José Roberto Nazareth Soares

Suplente: Mestre Paulão Kikongo



Câmara Setorial de Carnaval e Festas Populares

Titular: Paulo Boia

Suplente: Fabiano Marins

Câmara Setorial de Culturas e Religiões Afro-indígenas, Grupos Étnicos, Comunidades Tradicionais

Titular: Mãe Emília de Oxóssi

Suplente: Manu Brasil



Câmara Setorial de Dança

Titular: Gustavo Loivos

Suplente: Paula Campos

Câmara Setorial de Economia Solidária

Titular: Eduardo Nieto

Suplente: Jujuca



Câmara Setorial de Equipamentos Privados de Cultura

Titular: Luiz Sérgio dos Santos

Suplente: Ruth Sheila

Câmara Setorial de Movimentos Sociais

Titular: Maria Menezes

Suplente: Erick (CK)



Câmara Setorial de Música

Titular: Paulo Zerbini

Suplente: Maranhão



Câmara Setorial de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (Material e Imaterial)

Titular: Eunice Batista

Suplente: Pedro Colares



Câmara Setorial de Pontos de Cultura

Titular: Haniel Marins Muniz

Suplente: Yara Canta



Câmara Setorial de Serviços de Comunicação Social, Comunitária e Difusão Cultural e Cultura Digital

Titular: Irene Cassiano

Suplente: Márcio Daniel



Câmara Setorial de Teatro e Circo

Titular: Dárdana Rangel

Suplente: Gisela Vasconcelos.