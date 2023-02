Durante a assinatura de posse o deputado Vitor Junior prometeu um mandato participativo. - Foto: Rafael Wallace

Publicado 02/02/2023 08:42

Com a declaração: "Meu mandato trará propostas que beneficiem a população do Estado do Rio de Janeiro. Será um mandato participativo. Vou trabalhar em busca de um Estado cada vez melhor para todos”, o deputado estadual Vitor Junior definiu como será seu trabalho na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

Nesta quarta-feira (1), na cerimônia de posse, realizada no Palácio Tiradentes, no Centro, Vitor Junior reforçou que seus projetos terão como foco ações que contribuam para impulsionar a economia, com a geração de emprego e renda, além de lutar pelo ensino de qualidade, em tempo integral, e pela eficiência da saúde pública.



Em sua primeira candidatura a uma vaga na Alerj, Vitor Junior se elegeu em 2022 com 43.958 votos. O deputado ressaltou que está trazendo para a Alerj toda a experiência adquirida durante os anos em que atuou na Câmara de Vereadores, por três mandatos, e como secretário municipal na Prefeitura de Niterói.



“Nosso Estado tem muito potencial e acredito na força do povo trabalhador. Vou fiscalizar as políticas públicas estaduais e propor soluções para a melhoria da qualidade de vida da população. É preciso olharmos para as demandas de cada região e criarmos um mandato participativo, ouvindo a população”, afirmou Junior.



Primeiras ações



Vitor Junior adiantou que entre suas primeiras ações na Alerj está a criação de uma comissão para ouvir a população e estruturar propostas para a utilização do Complexo Esportivo Caio Martins, em Icaraí, na Zona Sul de Niterói. De acordo com o deputado, o objetivo é que o Caio Martins, espaço que tem tradição e é reconhecido pelos moradores na cidade, continue sendo um equipamento público de incentivo ao esporte.



“O esporte tem um efeito transformador, acredito que é um importante instrumento de inclusão social e de promoção da saúde. O relatório deste trabalho será entregue ao governador Cláudio Castro e ao prefeito de Niterói, Axel Grael, que irão estudar a melhor forma de gerir o complexo esportivo”, disse o novo deputado.



Sobre Vitor Junior



Vitor Junior tem 45 anos, nasceu em Campos dos Goytacazes, cidade com a qual mantém forte vínculo afetivo, mas foi em Niterói que iniciou a carreira política. Foi vereador por três mandatos, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, de Obras, de Governo e Executivo, além de presidente da Companhia de Limpeza Urbana (Clin). Morador de Niterói, é casado e pai de três filhos.