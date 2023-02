O curso é oferecido pela Prefeitura de Niterói, por meio das ações da Coordenadoria de Políticas Públicas. - Reprodução

Publicado 03/02/2023 07:49

A Prefeitura de Niterói informou que estão abertas as inscrições para a segunda turma do programa Prepara Jovem, o curso de formação para inserção dos jovens no mercado de trabalho. Ele é oferecido pela Prefeitura de Niterói, por meio da Coordenadoria de Políticas Públicas para a Juventude, é gratuito e ministrado totalmente online.

A formação tem duração de 3 meses com carga horária de 100 horas. Os pré-requisitos são estar cursando ou ter concluído o ensino médio na rede pública de ensino e ter entre 17 e 22 anos.



O projeto conta com a parceria com o Instituto Proa e garante o certificado e acompanhamento necessário do jovem no mercado de trabalho. As inscrições acontecem até o dia 8 de maio, por meio do link http://bit.ly/PreparaJovem2023. São 6 mil vagas de capacitação para jovens em busca da primeira oportunidade no mercado de trabalho. As aulas começam no dia 15 de maio.



A coordenadora de Políticas Públicas para a Juventude de Niterói, Luisa Assumpção, reforça a importância da iniciativa:



"O Prepara Jovem é o apoio para algumas das etapas na corrida pelo primeiro emprego das juventudes. Um suporte para formação de currículo, entrevistas e dinâmicas de grupo, habilidades socioemocionais, apoio com LinkedIn, entre outras exigências de hoje para as vagas de emprego. A formação é uma das maneiras de equiparar conhecimentos e habilidades, apoiando os jovens niteroienses em maior vulnerabilidade social na busca de novas perspectivas. Além disso, há direcionamento para vagas e acompanhamento desses jovens durante 3 anos, nesta nossa parceria com o Instituto Proa", finaliza a coordenadora.