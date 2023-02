O prefeito de Niterói, Axel Grael, deu posse nesta quinta-feira (2) ao ex-prefeito Rodrigo Neves para o cargo de secretário executivo. - Ascom PMN - Foto: Luciana Carneiro

O prefeito de Niterói, Axel Grael, deu posse nesta quinta-feira (2) ao ex-prefeito Rodrigo Neves para o cargo de secretário executivo. A cerimônia aconteceu na Sala Nelson Pereira dos Santos, em São Domingos, e reuniu cerca de 700 pessoas incluindo o primeiro escalão do governo, autoridades e convidados.





Com experiência em gestão, depois de dois mandatos à frente da Prefeitura entre 2013 e 2020, o novo secretário executivo vai ajudar a ampliar os serviços prestados à população em áreas como Saúde, Assistência Social e Segurança. Rodrigo Neves assume no momento em que a cidade investe no Plano Niterói 450 anos no maior conjunto de obras da história, em comemoração aos 450 anos de fundação da cidade, completados este ano.





“A minha relação com o Rodrigo é de amizade muito próxima, confiança e convergência de ideias. Nosso trabalho já funcionou bem durante 10 anos e vai continuar funcionando. Rodrigo traz experiência e dinamismo e vai nos ajudar muito. Teremos uma capacidade de investimentos como Niterói nunca teve. Já demos ordem de início para as obras da Alameda, do Centro de Niterói e iniciamos vários projetos importantes para a revitalização da cidade. Nesse momento especial eu precisava do Rodrigo Neves conosco. Era muito importante que ele assumisse essa missão de secretário Executivo”, destacou Grael.





O prefeito de Niterói enfatizou a importância de retomar a parceria com Rodrigo Neves:



“Esse é um momento muito especial para Niterói. Recebi, com muito orgulho, a confirmação do Rodrigo Neves quando o convidei para continuar conosco nessa caminhada que teve início em 2012. Fizemos com que a história de Niterói mudasse. Começamos um trabalho juntos que foi reconhecido pela reeleição do Rodrigo saindo ao final do segundo mandato com uma aprovação recorde, de 80%. Ele inaugurou um método de gestão na Prefeitura em que conseguimos unir planejamento, gestão, escolhas corretas e prioridades”, relembra Axel Grael.





Em seu discurso, Rodrigo Neves reforçou a unidade com o prefeito Axel Grael e disse que vê seu retorno à estrutura da Prefeitura de Niterói como um ato de amor à cidade. Ele afirmou ter um sentimento profundo de serviço à população e agradecimento. Lembrou, ainda, que está à frente de um grupo político que, desde 2013, transformou Niterói na melhor cidade para viver do Estado do Rio.







“O prefeito Axel Grael está consolidando e ampliando as conquistas que tivemos desde 2013. É um prazer e ao mesmo tempo uma obrigação moral atender a esse convite do Axel para que a gente possa, com a experiência, com o conhecimento da cidade, ajudá-lo a fazer avançar ainda mais os serviços de saúde, nos serviços relacionados à mobilidade e retomar os investimentos em segurança pública, em parceria com o Estado", afirma Neves.

Ele disse que esse governo tem um compromisso muito forte com os mais pobres que precisam das políticas públicas. "Jamais abriremos mão desse compromisso e dessa opção preferencial com as políticas de educação, de saúde, de assistência social. É isso que promove a justiça e a coesão de uma cidade: a redução das desigualdades”, ressaltou Rodrigo. "Tenho certeza de que o Axel vai fazer de Niterói a cidade com melhor qualidade de vida do Brasil", acrescenta o novo secretário.





Rodrigo Neves afirmou ainda que a comemoração dos 450 anos de Niterói é uma lembrança da importância política e histórica da cidade.



“Não é qualquer cidade do Brasil que completa 450 anos. Niterói tem uma presença muito forte na história do Brasil Colonial e do Brasil Império. O primeiro prefeito de Niterói escreveu a carta do Dia do Fico para Dom Pedro I. Essa cidade foi a capital do antigo estado do Rio e sempre teve presença destacada na República Brasileira. Os 450 anos não são uma celebração do governo. São uma celebração da cidade”, destacou Rodrigo Neves.







Participaram da mesa de abertura o vice-prefeito, Paulo Bagueira, o reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Antonio Claudio da Nóbrega; o secretário de Educação, Bira Marques; a secretária de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa; a diretora-geral da Fundação Estatal de Saúde de Niterói (FeSaúde), Anamaria Schneider; o presidente da Câmara de Vereadores de Niterói, Milton Cal; o arquiteto Joaquim Andrade; a professora Ismênia Silveira; o advogado Técio Lins e Silva; o deputado Chico D´Angelo e o presidente da Federação das Associações de Moradores de Niterói (Famnit), Manuel Amâncio.







O vice-prefeito, Paulo Bagueira, enfatizou a importância da volta de Rodrigo Neves à vida pública de Niterói: “Estamos muito felizes em ter o Rodrigo Neves novamente. Ele demonstra compromisso com Niterói em aceitar, com humildade, voltar à cidade como secretário”. Também estiveram presentes os deputados estaduais Vitor Júnior e Verônica Lima.







Sobre Rodrigo Neves





Rodrigo Neves nasceu em 28 de junho de 1976. Filiado ao Partido Democrático Trabalhista (PDT), já foi vereador, deputado estadual, secretário estadual de Assistência Social e prefeito de Niterói por dois mandatos consecutivos, em 2013 e 2017.



Formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense, durante a juventude integrou a União Niteroiense de Estudantes Secundaristas (UNES), onde defendeu bandeiras como o passe-livre para os estudantes, e foi líder do movimento pela ética na política que ficou conhecido como movimento "dos caras pintadas".



Sua carreira política começou aos 21 anos, em 1996, quando se tornou o vereador mais jovem da cidade, conquistando novos mandatos em 2000 e 2004. Em 2006, foi eleito para seu primeiro mandato de deputado estadual. Reeleito quatro anos depois, foi convidado a assumir a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos. Na Alerj, foi autor das leis que criaram o Plano Diretor para a Região Metropolitana e o Conselho Estadual das Cidades. Como secretário estadual, criou o Rio Sem Miséria, plano estadual pioneiro no Brasil voltado para a superação da pobreza extrema.



À frente da Prefeitura de Niterói, Rodrigo Neves implementou ações orientadas por gestão, planejamento e ajuste fiscal. Com práticas modernas e eficientes, ao assumir em 2013 evitou colapso dos serviços públicos essenciais à cidade e reverteu o cenário de passivos fiscais, financeiros e administrativos que comprometiam a eficácia da gestão, como uma dívida líquida consolidada com crescimento exponencial, restos a pagar, despesas não empenhadas e salário do funcionalismo público atrasado.



Em 2020, nos primeiros meses da pandemia de Covid-19, Rodrigo Neves colocou Niterói em destaque após adotar uma série de medidas inéditas no país para salvar vidas, empregos e empresas durante os momentos mais difíceis da pandemia. Entre as iniciativas estão a criação do primeiro hospital exclusivamente voltado para tratar pacientes de coronavírus, a sanitização de ruas e comunidades e programas como o Renda Básica Temporária, para apoiar a população mais carente e o Empresa Cidadã, para auxiliar empresas a manterem os empregos.



Rodrigo é casado, tem três filhos e uma neta.