O desfile oficial das escolas de samba de Niterói no Caminho Niemeyer deu super certo. - Divulgação Ascom PMN - Foto: Douglas Macedo

O desfile oficial das escolas de samba de Niterói no Caminho Niemeyer deu super certo.Divulgação Ascom PMN - Foto: Douglas Macedo

Publicado 02/02/2023 10:19

A Prefeitura de Niterói divulgou nesta quarta-feira (1º) a programação do Carnaval de 2023, que inclui o desfile oficial no Caminho Niemeyer, no Centro, 36 blocos e 18 carnavais de bairros em diversas regiões. O evento pretende atrair turistas e niteroienses, para curtir a festa na cidade e movimentar a economia local.



A folia na cidade terá início nesta quinta-feira (02), com o bloco Cordão do Bola Branca e a Corte Momesca dos Idosos, a partir das 15h, no clube Canto do Rio, no Centro de Niterói. Outros 35 blocos vão agitar a cidade até o dia 21.



O carnaval nos bairros acontecerá em 18 localidades, em todas as regiões da cidade, de 17 a 21 de fevereiro.



Já o Desfile Oficial das Escolas de Samba de Niterói ocorrerá nos dias 24 e 25 de fevereiro, no Caminho Niemeyer, a partir das 19h, com entrada franca. Serão 23 agremiações, divididas em três grupos.



“O Carnaval é uma festa do povo, que ajuda a estimular a economia da cidade e o turismo. Os polos gastronômicos, a rede hoteleira, o setor de comércio e serviços, todos são impulsionados. Niterói tem essa tradição de um carnaval ‘raiz’, uma opção para as famílias, e estamos organizando uma festa com estrutura para os foliões se divertirem”, explica Paulo Novaes, presidente da Niterói – Empresa de Lazer e Turismo (Neltur).



A Prefeitura de Niterói, através da Neltur, elaborou um planejamento integrado com a Secretaria de Ordem Pública de Niterói (Seop), Guarda Municipal, NitTrans, Secretaria de Saúde, Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Clin), Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) e Coordenadoria Geral de Eventos. O trabalho conta com o apoio do 12º Batalhão de Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.



“Pela segunda vez, o Desfile Oficial do Carnaval de Niterói será no Caminho Niemeyer, o que dá outra grandeza para a folia da cidade – não apenas pela característica do local, mas pela melhor estrutura tanto para o público, quanto para as escolas”, completa Novaes.



O presidente da Comissão de Carnaval de Niterói, Anderson Pipico, destaca a importância da festa momesca. “Serão milhares de niteroienses e de turistas, que vão brincar e curtir o carnaval na cidade, e estamos preparando tudo com muito carinho e cuidado”, conta Anderson Pipico.



A Neltur está atualizando a programação nas ruas e nos bairros de acordo com o planejamento e as normas previstas. A programação poderá sofrer alteração.



Confira a programação completa:



Desfile oficial das escolas de samba de Niterói

Caminho Niemeyer – Centro de Niterói



GRUPO A – 24/02

19h – Cacique da São José

19h45 – Unidos da Região Oceânica

20h30 – Souza Soares

21h15 – Magnólia Brasil

22h – Experimenta da Ilha

22h45 – Folia do Viradouro

23h30 – Alegria da Zona Norte

0h15 – Sabiá

1h – Mocidade Independente de Icaraí



GRUPO C – 25/02

19h – Galo de Ouro

19h35 – Império de Charitas

20h10 – Amigos da Ciclovia

20h45 – União da Engenhoca

21h20 – Mistura de Raça



GRUPO B – 25/02

22h10 – Garra de Ouro

22h50 – Banda Bastião

23h30 – Império de Arariboia

0h10 – Paraíso do Bonfim

0h50 – Combinado do Amor

1h30 – Unidos do Sacramento

2h10 – Tá Rindo Por Que?

2h50 – Balanço do Fonseca

3h30 – Bem Amado





Carnaval nas ruas:



2/2

– Bloco Cordão do Bola Branca com a Corte dos Idosos – 15h às 19h – Clube Canto do Rio



4/2

- Banda dos Amigos do Largo do Barradas;

- Bloco Carnavalesco Empurra que Pega



10/2

Bloco Data Venia Doutor – Rua Cel. Gomes Machado e rua aos fundos do Edifício Tower 200



- Unidos da Asclin – Concentração, às 15h, na rua Dr. Manoel Lazari, São Lourenço



11/02



- Bloco Cordão do Bola Branca com a Corte dos Idosos, concentração às 9h, na Pça Getúlio Vargas, desfilando pela Av. Jornalista Alberto Torres, indo até a Igreja São Judas Tadeu, com término previsto às 13h;

- Banda Combinado Cinco de Julho

- Bloco das Piranhas do Barreto

- Bloco GRBC Mancando de Ré, concentração, às 16h, na Rua Américo Oberlander esquina com Rua Santa Rosa, com início do desfile previsto para às 17h e encerramento às 20h;

- Bloco Tô Duro+ De Copo Cheio, com previsão de início às 12h e término às 22h, no Barreto;



12/02

- Bloco Vem Quem Não é Mandado, às 15h, concentração na Rua Santa Ingrácia10, Atalaia- Pendotiba



21/02

- Banda Arrasta Tudo do Barreto, no Clube Humaitá



18,19, 20 e 21/02

- Matinê no Horto do Barreto

- Baile de Carnaval na Rua Gal. Castrioto e Rua Benjamim Constant



Carnavais de bairros Niterói 2023



Fevereiro – 17, 18, 19, 20 e 21

- Carnaval do Largo da Batalha – Largo da Batalha – Parado na Rua Jornalista Silvia Thomé e Rua Nilo de Freitas – 19h às 3h

- Carnaval do Badu – Badu – Parado na Rua Alcebíades Pinto s/n – 16h às 2h



18, 19, 20 e 21 - Carnaval do Tibau – Piratininga – Parado no Jardim Imbuí em frente ao restaurante do Tibau – 17h até 2h



- Carnaval do Rio do Ouro e Várzea das Moças – Parado em fte à Pça. Do Rio do Ouro – 18h até meia noite

- Carnaval do Cavalão – Cavalão – Parado na Est. Do Cavalão 246, em fte. A CEPROMEC) – 18h até meia noite

- Carnaval do Sapê – Sapê – Parado na Est. Washington Luis e Rua C (Rodo do Sapê) – 19h às 2h

- Carnaval de Santa Bárbara – Santa Bárbara – Parado na Pça João Saldanha – 18h às 23h



- Carnaval de Bairro de Icaraí – Icaraí – Parado na Pça Getúlio Vargas – 10h às 22h



- Carnaval da Nóbrega – Jardim Icaraí – Parado na Rua Nóbrega (entre as Ruas Domingues de Sá e Rua Cinco de Julho) – 14h às 22h



- Carnaval da Comunidade do Viradouro – Santa Rosa – Parado na Rua Mário Viana 858 (ponto final do ônibus 53) – 19h até meia noite



- Carnaval do Barreto – Barreto – Parado na Rua Gal. Castrioto (entre as Ruas Galvão Bueno e João de Deus Freitas) – Sáb. e Seg. das 18h à 1h e Ter. das 18h até meia noite



- Carnaval do Largo do Barradas – Barreto – Parado na Rua Benjamin Constant, entre as Ruas Porciúncula e José Vicente Sobrinho – Sáb. a Seg., das 18h à 1h e Ter. das 18h até meia noite



- Matinê do Barreto – Barreto – Parado no Horto do Barreto – 11h às 17h



- Carnaval da Engenhoca – Engenhoca – Parado na Rua Vereador José Vicente Sobrinho entre os números 680 e 895 – Sáb. a Seg. das 19h às 2h e Ter. das 19h até meia noite



- Carnaval da Av. Central – Itaipu – Parado na Av. Central (entre as Ruas 38 e 43) – Sáb. a Seg. das 18h às 2h e Ter. das 18h até meia noite



- Carnaval da Ponta da Areia – Ponta da Areia – Parado na Rua Dr. Vitorino – nos dias 18, 20 e 21, das 18h até meia noite; dia 19, das 10h até meia noite



18, 19 e 20 -Carnaval da Travessa da Fonte – Fonseca – Parado na Trav. Da Fonte s/n na Quadra Lenir Andrade – 16h às 22h



19, 20 e 21 - Carnaval de Rua (Matinê) – Fonseca – Parado na Trav. Continental s/n (acesso pela Rua Alzira Vargas 61 – 14h às 18h.