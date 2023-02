Fernanda Sixel será uma das entrevistadas no evento. - Divulgação

Fernanda Sixel será uma das entrevistadas no evento.Divulgação

Publicado 07/02/2023 08:43

As mulheres de Niterói e região vão estar reunidas, nesta terça-feira (7/2), entre às 18h às 21h, no pólo gastronômico do Jardim Icaraí, na Zona Sul da cidade, para uma noite de conhecimentos. Elas serão as principais entrevistadas da segunda edição do evento: Empoderadas & Prósperas, que tem o foco de conectar, inspirar e impactar mulheres empresárias e empreendedoras.

Segundo as informações, o evento vai abordar a diversidade, o empreendedorismo e os negócios. Entre as novidades, Pia Manfroni e Simone S. Santos, que são as idealizadoras do encontro, vão comandar as entrevistas no formato de talk-show para ouvir as experiências e networking.

"No evento, nossas amigas vão conhecer os segredos das mulheres prósperas, pois teremos entrevistas com convidadas pra lá de especiais", revela as idealizadoras no texto.



Na ocasião, o evento vai contar com a participação de Carla Tavares, que é empresária com MBA em Gestão e ADM pela FGV, terapeuta Holística e coordenadora do Eixo Empreendedorismo, Empregabilidade & Inovação da Coordenadoria de Políticas & Direitos das Mulheres da Prefeitura de Niterói (Codim).



Também haverá a participação de Fernanda Sixel, que é pedagoga, designer de Interiores e coordenadora de Políticas & Direitos das Mulheres da Prefeitura de Niterói e da escritora e palestrante, Márcia Reis, que é graduada em Administração com MBA Executivo e participou de Competições de Motovelocidade no Brasil e na Europa sendo idealizadora do Projeto #VemPraPistaMulherada.



"A expositora Vip, Anete Lage, que é enfermeira, especialista em skincare e diretora Mary Kay também estará presente no evento com surpresas e energia", afirmou as produtoras no texto.



O local do evento, que será de graça e presencial com até 20 pessoas, será no Queen Jardim. A reserva de lugar pode ser feita no link: https://bit.ly/empoderadaseprosperas.