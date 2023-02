O Poupa Tempo também torna os serviços referentes ao Detran mais ágeis. - Divulgação

Publicado 07/02/2023 10:22

O Governo do Estado poderá instalar uma unidade do Rio Poupa Tempo no município de Niterói, na Região Metropolitana. É o que determina o um projeto de lei de autoria do deputado Brazão (União), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota nesta terça-feira (07/02), em primeira discussão. Caso receba emendas parlamentares, o texto sairá de pauta.



O Rio Poupa Tempo presta serviços relacionados com emprego e trabalho, veículos e moradia, além da emissão de documentos pessoais. “Além de tornar os serviços mais ágeis, o objetivo também é desafogar os outros locais que estes serviços são prestados, como a unidade do Departamento de Trânsito do Estado do Rio (Detran/RJ) localizado no município”, declarou.