Direto do Centro de Monitoramento o prefeito, Axel Grael, fez uma Live sobre as condições da cidade diante da chuva.Ascom PMN - Foto: Luciana Carneiro

Publicado 08/02/2023 08:46 | Atualizado 08/02/2023 09:10

A Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia de Niterói informa que a cidade está em estágio de alerta desde o fim da tarde dessa terça-feira (07), devido à chegada de uma frente fria que trouxe núcleos de chuva forte e muito forte para o município. O volume da precipitação foi acima do esperado – a média de chuva para todo o mês de fevereiro na cidade é de 134 mm. Na tarde de terça (07), em apenas seis horas, choveu 134,8 mm no Rio do Ouro.

Prefeito de Niterói, Axel Grael, fala sobre as condições da cidade diante da chuva.

As regiões do Maravista (131,4 mm), Maria Paula (130,0 mm), Tenente Jardim (127,8 mm) e Várzea das Moças (113,6 mm) foram as mais castigadas pela chuva. O prefeito de Niterói, Axel Grael, esteve reunido desde os primeiros momentos com a coordenação da Defesa Civil da cidade e alertou a população.



“Foram chuvas muito intensas. Estamos com equipes da Prefeitura trabalhando em toda a cidade. Estamos aqui nos comunicando o tempo todo com essas equipes. Tivemos pontos de alagamento. É muito importante que todos mantenham muita atenção e acompanhem as informações da Defesa Civil. Estamos com algumas comunidades com as sirenes acionadas, o que indica que as pessoas precisam tomar as medidas de segurança. Elas precisam ir para os pontos de apoio. Tivemos fortes chuvas nos últimos cinco dias. Estamos atentos acompanhando o trabalho das nossas equipes”, destacou Axel Grael.



Sirenes acionadas

Até o momento, as sirenes de Jurujuba, Santa Bárbara, do Morro do Estado, Boa Esperança, Caniçal e Tenente Jardim foram acionadas e não houve registros de feridos. Agentes da Defesa Civil, Samu, Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária, e das Administrações Regionais estão orientando a população nos locais. Há registro de transbordamento do Canal de São Francisco.



Em caso de acionamento de sirenes, a população deve seguir imediatamente para os pontos: em Jurujuba, o local é o Centro de Artes e Esportes Unificados (Ceu) (Rua Carlos Ermelindo, 34 - Jurujuba); em Santa Bárbara, o ponto de apoio fica na Escola Municipal Rachide da Gloria Salim Saker; no Morro do Estado, os moradores devem seguir para a Escola Municipal Ayrton Senna da Silva. Já no Tenente Jardim, a Escola Municipal Tiradentes, é o local indicado. No Morro da Boa Esperança os moradores devem seguir para a escola Municipal Francisco Portugal Neves, na Rua Manoel Pacheco de Carvalho s/n. E no Caniçal, o local de encontro fica na Escola Municipal Maralegre, na Rua Dr. Valdir Costa, lts 10 e 11, quadra 87, em Piratininga.



O secretário de Defesa Civil de Niterói, tenente coronel Walace Medeiros orientou sobre o protocolo de chuvas na cidade.

“Precisamos reforçar para todos a orientação para que permaneçam em casa e aquele que não puder, permaneça em locais seguros. As chuvas registradas foram muito fortes, atingiram muitos bairros. As equipes estão todas na rua atendendo as ocorrências. Alerto para a ocorrência de novas chuvas”, disse Walace.



Agentes da Prefeitura, entre Defesa Civil, Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans), Secretaria Municipal de Saúde, Samu e Secretaria de Assistência Social e Economia Solidária atuam nas ruas da cidade.



A NitTrans está com o efetivo reforçado, com operadores nas ruas orientando os motoristas e atuando nos desvios necessários. Equipes da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) e da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) estão atuando nos serviços emergenciais de retirada de árvores, limpeza de ralos, caixas de passagem e ruas. Também há caminhões Vac All – equipamentos de aspiração com alto poder de sucção – percorrendo trechos da cidade. O veículo é usado em pontos de alagamento para agilizar o escoamento da água.



Prevenção – A Defesa Civil orienta que, em caso de estágio de Atenção, Alerta ou Alerta Máximo, a população evite transitar em áreas alagadas e próximas a córregos, canais e rios sujeitos a transbordamentos. Além disso:



- Os moradores de áreas de riscos devem ficar atentos para indícios de ameaças de deslizamentos e preparados para se deslocarem para locais seguros.



- As pessoas que estiverem em locais seguros devem permanecer nestes locais até o aviso de chuva intensa cessar.



- Em casos de ventos fortes e/ou chuvas com descargas elétricas, evite ficar próximo a árvores, redes de distribuição de energia elétrica, toldos, tapumes ou em áreas descampadas.



Estágios – A Defesa Civil trabalha com quatro estágios operacionais: Vigilância (normal), Atenção, Alerta e Alerta Máximo, que se referem às condições meteorológicas. Cada estágio possui medidas e protocolos que devem ser adotados pela Defesa Civil, órgãos públicos e pela população que vão do monitoramento até a evacuação de pessoas em áreas de risco.



Informação – A população pode ligar para 199 ou 2620-0199 em caso de emergências. O Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói conta com plantão 24h de monitoramento meteorológico, com envio detalhado de informações sobre a previsão do tempo e de avisos através do aplicativo Alerta DCNIT, SMS (40199) e grupos no WhatsApp.



Sistema Municipal de Defesa Civil – A Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia tem 128 Nudecs (Núcleos de Defesa Civil) e mais de 2400 voluntários pela cidade. O sistema de monitoramento conta, atualmente, com 46 pluviômetros, sendo 30 de operação da secretaria e 16 do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e 37 sirenes espalhadas pelas comunidades, com alcance de mais de 120 mil pessoas. Além disso, a Secretaria conta com cerca de 30 pontos de apoio para a população nos casos de acionamento de sirene e riscos de deslizamentos e desabamentos que podem ser consultados por meio do aplicativo Alerta DCNit, no ícone sirenes – pontos de apoio.