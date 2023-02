Acompanharam a assinatura de posse de Bira Marques: a secretária Ellen Benedetti, o secretário Rodrigo Neves, o prefeito Axel Grael, o vice Bagueira e o deputado Vitor Júnior. - Ascom PMN - Foto: Lucas Benevides

Publicado 08/02/2023 08:05

O novo secretário municipal de Educação e presidente da Fundação Municipal de Educação (FME), Ubirajara Bento Marques, mais conhecido como Bira, tomou posse, nesta terça-feira (07). Durante a solenidade, o prefeito Axel Grael destacou as qualidades do novo secretário e a importância da educação para Niterói.

“O Bira tem uma trajetória pessoal muito bonita de conquistas. Ele tem uma caminhada política e de liderança comunitária com um olhar voltado para a Educação. Sempre estudou em escola municipal e sabe valorizar a importância do ensino público. Ele tem uma capacidade incrível de resolver problemas e realizou um belo trabalho na Secretaria Executiva. Tenho certeza que também fará a frente da Secretaria de Educação. Bira assume a pasta em um momento muito importante, em que R$ 150 milhões serão destinados à educação como parte do Plano Niterói 450 Anos. A educação é uma prioridade da Prefeitura”, afirmou o prefeito.

O vice-prefeito de Niterói, Paulo Bagueira, fez questão de destacar a importância do novo secretário na gestão municipal.

“A Educação é uma prioridade da Prefeitura de Niterói. Bira chega com a missão de fortalecer ainda mais o ensino público da cidade. Temos um plano de trabalho para daqui até 2024, com metas a serem alcançadas e a educação é, sem dúvida, um dos pontos mais importantes desse planejamento”, enfatizou Bagueira.

O secretário Executivo de Niterói, Rodrigo Neves, também destacou a ida de Bira Marques para a Secretaria Municipal de Educação:

“Eu conheço o Bira há 30 anos. Sempre determinado – foi vereador, secretário e agora nos deu a alegria de assumir a pasta da Educação. Tenho certeza de que ele irá conduzir a Secretaria com maestria. Enquanto tiver uma criança sem escola, a nossa luta não pode parar”, disse Rodrigo Neves.

O novo secretário de Educação se emocionou ao lembrar sua história de aluno da escola municipal Rachide da Glória Salim Saker, em Santa Bárbara.

“Venho de uma família de origem simples. Desde cedo percebi que a educação tem um papel fundamental na construção do ser humano. Minha mãe era empregada doméstica e me levava para o emprego. Eu percebi a diferença entre o estilo de vida da família dessa casa onde ela trabalhava, em Icaraí, e do nosso, em Santa Bárbara. Sempre acreditei na educação como instrumento de transformação”, relembrou Bira Marques.

O evento ocorreu no auditório da Fundação Municipal de Educação, na presença de autoridades do município, como a secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Ellen Benedetti; a subsecretária de Educação, Djenane Freire; o deputado estadual Vitor Júnior e o vereador Anderson Pipico, entre outros.

Biografia – Bira Marques é sociólogo, formado pela Universidade Federal Fluminense (UFF). É especialista em Teoria Política e Processo Legislativo. Atuou como secretário de Assistência Social e Direitos Humanos de Niterói (2013 a 2015), foi vereador duas vezes (2015 e 2017) e secretário de Governo de Niterói (2018). Exerceu, ainda, a função de presidente do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social (Coegemas) e vice-presidente do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas). Em 2020, tomou posse como secretário Executivo da Prefeitura de Niterói, cargo que exerceu até janeiro de 2023. Atualmente, é secretário municipal de Educação e presidente da Fundação Municipal de Educação (FME).