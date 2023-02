O morador encontrou a preguiça no chão. - Divulgação

Publicado 08/02/2023 09:40 | Atualizado 08/02/2023 10:26

Uma preguiça foi resgatada no final da tarde desta segunda-feira (06) por agentes da Coordenadoria de Meio Ambiente (CMA) da Guarda Municipal de Niterói. Ela estava no quintal de uma casa em Várzea das Moças. Como o animal não apresentava ferimentos e estava saudável, foi reintegrado ao seu habitat natural no Parque Estadual da Serra da Tiririca (Peset), no mesmo bairro.