Alunos e moradores fizeram um abraço coletivo no terreno. - Divulgação

Publicado 10/02/2023 08:56

Um centro social e esportivo para movimentar o bairro, oferecer opções de lazer aos moradores e ocupar o espaço. Esse é o desejo de um grupo de moradores da Ponta D'Areia que começaram uma mobilização pedindo a desapropriação do terreno na rua Miguel de Lemos, segundo eles, subutilizado pela Viação Ingá.





Para Yan Douglas Milane, vice-presidente da Associação Comunitária Marcelo Decolores, o espaço, que funciona como uma garagem, poderia ser assumido pelo poder público municipal. Ele acredita que o local tem potencial para servir à população e ainda poderia ser batizado como “Willian Mac Laren”, em homenagem a um dos pioneiros da indústria naval no Brasil, cujo estaleiro é sediado no bairro.





"Esse é um terreno que poderia ter uma finalidade para o bairro, afinal, muitas crianças e jovens que vivem aqui não podem contar com um espaço público para esporte e lazer", avalia Yan.





Já Tainã, estudante e também moradora da Ponta D'Areia, comenta que esse é um desejo de muitos jovens do bairro. "O desejo é ter um espaço com uma boa oferta de atividades educativas e de inclusão social, e sobretudo uma boa organização para que se mantenha sempre em funcionamento para que a população possa aproveitar", disse a estudante.





Organizados, os moradores já enviaram o pedido à Prefeitura e usam as Redes Sociais para ampliar o pedido e fortalecer o movimento. Assim, projetam a desapropriação para que o terreno tenha um novo destino: ser um espaço público de promoção do bem estar.



Morador há 50 anos do bairro Adriano dos Santos Oliveira, mas conhecido como Boinha, disse que sonha em ver esta melhoria. "Ficaria muito feliz, pois só a educação é o esporte podem transformar as pessoas. Está é mais uma reivindicação antiga do bairro devido terem acabado com o campo do Vianense onde virou o Mirante e vendo as obras importantes sendo feitas na cidade a população começa a se mobilizar. Apoio estas mobilizações e acredito que no final é a cidade que vai ganhar", concluiu Boinha que já foi o presidente da Associação de Moradores local.