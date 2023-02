O médico Pedro Lima vai ter a missão de desenvolver, no âmbito do SUS, ações e serviços de atenção à saúde. - Reprodução

O médico Pedro Lima vai ter a missão de desenvolver, no âmbito do SUS, ações e serviços de atenção à saúde. Reprodução

Publicado 10/02/2023 08:33

A Fundação Estatal de Saúde de Niterói (FeSaúde) tem um novo diretor-geral: médico com especialização em Saúde Coletiva, Pedro Gilberto Alves de Lima assume a FeSaúde com uma bagagem de 34 anos de profissão, a maior parte deles servindo ao Sistema Único de Saúde (SUS). A história de Pedro Lima com o SUS em Niterói, aliás, vem sendo construída há mais de três décadas, quando ajudou o município a implantar o Programa Médico de Família (PMF), como coordenador, entre os anos de 1992 e 2006.

Formado pela Faculdade de Medicina de Petrópolis (FMP), é mestre em Saúde Coletiva pelo Instituto de Saúde Coletiva (ISC) da Universidade Federal Fluminense (UFF). O novo diretor-geral da FeSaúde também possui especialização em Homeopatia, pelo Instituto Hahnemanniano do Brasil; e em Medicina Social, com Residência em Medicina Preventiva e Social pela UFF.

O diretor também foi Superintendente de Atenção Primária à Saúde do município do Rio de Janeiro (2009/2010); Coordenador de Políticas de Saúde e Superintendente de Atenção Básica em Saúde, na Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro (2007/2009); Assessor Técnico do Departamento de Atenção Básica, vinculado à Secretaria de Atenção à Saúde (Sas), relacionado ao desenvolvimento da Política Nacional de Atenção Básica à Saúde, no âmbito do Ministério da Saúde, nos períodos entre 2001/2003 e 2005/2006.

Pedro Lima chegou a atuar, durante o ano de 1989, como primeiro-tenente médico da Marinha do Brasil. Também foi Médico de Saúde Coletiva em Centros Municipais de Saúde da cidade do Rio de Janeiro (1993/1996).

Servidor concursado da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) desde julho de 2012, Pedro Lima tem passagem pelo Centro de Estudos, Pesquisas e Informações Sobre Determinantes Sociais da Saúde (Cepi-DSS), onde permaneceu até o ano de 2016. Atualmente, Pedro atuava como analista de Gestão em Saúde na Vice-direção de Ambulatórios e Laboratórios de Saúde Púbica (Vdal), ambos na Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (Ensp).

Sobre a FeSaúde - A Fundação Estatal de Saúde de Niterói (FeSaúde) foi criada em 2019. Integrante da Administração Indireta da Prefeitura de Niterói, ligada à Secretaria Municipal de Saúde, a FeSaúde é uma entidade pública, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e utilidade pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado.

A principal finalidade da FeSaúde é desenvolver, no âmbito do SUS, ações e serviços de atenção à saúde, em consonância com as diretrizes e políticas públicas de saúde da Prefeitura de Niterói, do Estado do Rio de Janeiro e da União, além de desenvolver atividades de ensino e pesquisa. Nesse primeiro momento, a fundação atuará na Atenção Básica, por meio do Programa Médico de Família e da Saúde Mental.

A fundação também deve dar suporte à execução de planos estratégicos de ação desenvolvidos no âmbito do SUS e prestar serviços de apoio ao processo de gestão da rede municipal de saúde, com especial atenção à humanização no atendimento.