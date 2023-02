O secretário de Educação e presidente da Fundação Municipal de Educação (FME), Bira Marques, disse investir na expansão da rede para suprir o déficit de vagas. - Divulgação

O secretário de Educação e presidente da Fundação Municipal de Educação (FME), Bira Marques, disse investir na expansão da rede para suprir o déficit de vagas.Divulgação

Publicado 10/02/2023 10:04

A Prefeitura de Niterói divulgou o edital de chamamento público para credenciamento das instituições particulares de ensino que queiram participar do Programa Escola Parceira 2023 e os critérios de seleção das crianças. O objetivo do Programa Escola Parceira é aumentar a oferta de vagas para absorver as crianças que não foram contempladas no processo de matrícula da rede municipal. A novidade deste ano será a concessão do RioCard Acompanhante para os pais/responsáveis, benefício que já existe para os alunos da rede municipal e o Programa Criança na Creche.

“Através do Plano Niterói 450 anos, estamos investindo na expansão da rede para suprir o déficit de vagas, que aumentou em razão da pandemia do novo coronavírus, e ofertar uma educação pública de qualidade e acessível. Como obras têm um prazo maior de execução, o Programa Escola Parceira funciona como uma solução a curto prazo para minimizar a falta de vagas e atender às crianças que não foram contempladas”, ressaltou o secretário de Educação e presidente da Fundação Municipal de Educação (FME), Bira Marques.

A iniciativa prevê a concessão de 1,3 mil bolsas de estudo e tem o investimento de R$ 16.048.391,67. As bolsas serão destinadas a crianças de zero a cinco anos, na Educação Infantil (creche e pré-escola), em horário parcial. Terão direito apenas os candidatos cujos nomes estejam na lista de espera da rede municipal.

As escolas que aderirem ao programa receberão R$ 750 mensalmente por aluno, além do valor máximo de mais R$ 750 por criança anualmente referente ao material pedagógico e uniforme. Cada instituição deverá prestar contas.

A gestão do convênio será de responsabilidade da Fundação Municipal de Educação (FME), que fará o acompanhamento e fiscalização das normas estipuladas no contrato.

As escolas interessadas em aderir ao Programa Escola Parceira deverão realizar as inscrições no período entre 13 a 28 de fevereiro, apresentando a documentação necessária no protocolo da FME (Rua Visconde do Uruguai, nº 414, Centro, Niterói). O edital está disponível no site www.educacaoniteroi.com.br.

Podem participar instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, sediadas em Niterói, com autorização de funcionamento pelo Conselho Municipal de Educação e alvará ativo da Secretaria Municipal de Fazenda. As escolas também devem se comprometer a não reduzir o número de empregados entre março de 2023 e janeiro de 2024.