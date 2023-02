O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro fechou convênio com um Restaurante do Engenho do Mato. - Divulgação

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro fechou convênio com um Restaurante do Engenho do Mato.Divulgação

Publicado 10/02/2023 09:46

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro (Sjperj) firmou convênios com alguns restaurantes e pizzarias de Niterói que proporcionam aos jornalistas e estagiários, que apresentem a carteira do Sindicato, descontos promocionais no consumo. De acordo com o produto e com o estabelecimento comercial, os descontos variam entre 10% a 15%.



Neste primeiro momento, os convênios abrangem o restaurante Tra i Gusti, no Engenho do Mato, na Região Oceânica de Niterói, na Av. Irene Lopes, 1910 e a pizzaria Di Blasi, que é 100% delivery, com duas unidades também na cidade em Icaraí e outra em Piratininga, na Região Oceânica. Mas o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, conforme informa o presidente Mário Sousa, tem pretensões de ampliar estes benefícios aos jornalistas a partir de outros convênios semelhantes que poderão ser firmados.

"O Restaurante Trai i Gusti, criado em 2014 por um brasileiro descendente de húngaros e italianos num espaço envolto com a natureza, elegante e um cardápio dos “deuses”, com muita variedade, fechou uma parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro que garante 15% de desconto para jornalistas que apresentem a carteira do Sindicato", disse Mário Sousa.

"Já a pizzaria a Pizzaria Di Blasi, oferece 10% de desconto para ao associados que vão poder aproveitar as pizzas artesanais lançadas no cardápio com 28 novos sabores entre as tradicionais, especiais e plant-based (nommo/Seara)", realçou o presidente do Sindicato dos Jornalistas.