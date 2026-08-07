Niterói: a condenação foi anunciada na terça-feira (5) pela 4ª Vara Criminal de São Gonçalo - Reprodução/Internet

Niterói: a condenação foi anunciada na terça-feira (5) pela 4ª Vara Criminal de São GonçaloReprodução/Internet

Publicado 07/08/2026 15:15

Niterói - Eric Araújo Siqueira Pereira, ex-padre de Niterói , foi condenado a 48 anos, 1 mês e 10 dias de prisão por crimes cometidos contra dois enteados menores de idade em São Gonçalo. A sentença prevê o cumprimento da pena em regime fechado.

A condenação foi anunciada na terça-feira (5) pela 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, após o Conselho de Sentença acolher integralmente a acusação apresentada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).

Segundo o Ministério Público, os crimes ocorreram entre outubro de 2020 e maio de 2021, período em que Eric morava com a companheira, os dois enteados e uma filha do casal. As crianças teriam sido submetidas a agressões físicas, violência psicológica e abusos sexuais. Entre os crimes reconhecidos pela Justiça estão tortura, estupro de vulnerável, fornecimento de material pornográfico a criança para fins libidinosos e instigação ao suicídio.

De acordo com a 1ª Promotoria de Justiça, em um dos episódios, o réu teria colocado um dos enteados de castigo em um terraço sem proteção e o incentivado a se jogar do local para "encontrar Papai do Céu". O Conselho de Sentença considerou que o réu teria se aproveitado da vulnerabilidade da criança para induzi-la a atentar contra a própria vida.

As investigações começaram depois que uma das crianças apresentou mudanças de comportamento e foi encaminhada para atendimento especializado. Inicialmente, ela teria recebido diagnóstico de esquizofrenia. Uma avaliação posterior, porém, apontou que os sintomas estavam relacionados às violências sofridas.

Na sentença, a juíza Juliana Bessa Ferraz Krykhtine destacou a conduta social do réu e seu passado como integrante da Igreja Católica. Segundo a decisão, essa trajetória teria contribuído para a confiança depositada pelas vítimas.

O MPRJ ampliou a denúncia durante o processo, incluindo as acusações de estupro de vulnerável, fornecimento de material pornográfico e instigação ao suicídio.

O Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade de Eric pelos crimes denunciados. Além do cumprimento da pena em regime fechado, o arcebispo de Niterói será comunicado sobre a condenação.