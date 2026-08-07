Niterói: a condenação foi anunciada na terça-feira (5) pela 4ª Vara Criminal de São GonçaloReprodução/Internet
Ex-padre de Niterói é condenado a 48 anos de prisão por crimes contra enteados
Eric Araújo Siqueira Pereira foi condenado por tortura, estupro de vulnerável, instigação ao suicídio e fornecimento de material pornográfico a criança
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Rodrigo Neves vistoria obras do Supercentro de Exames, Imagens e Especialidades
Unidade entra na etapa final de adequações e preparação para funcionamento, ampliando a oferta de exames e consultas especializadas na rede municipal de saúde
Sorriso Eu Gosto no Pagode: a roda de samba do Sorriso Maroto desembarca em Niterói
O show reúne músicas não autorais como fazia há 28 anos, relembrando Exaltasamba e Soweto
Foragido desde 2025 é recapturado no Caramujo
Homem é investigado por envolvimento na morte de um policial militar em 2019 e voltou ao sistema prisional após ação da Polícia Penal
Adolescente é apreendido por suspeita de tráfico de drogas
Jovem de 16 anos foi localizado após tentar fugir de policiais do GAT durante patrulhamento na Comunidade da Cocada, no Badu
Clin moderniza uniformes e reforça cuidado com a saúde dos garis
Uniformes com tecido dry fit oferecem mais leveza, resistência e proteção aos trabalhadores da Companhia
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