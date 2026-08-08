Niterói: programa incorpora ainda estratégias para enfrentar os desafios relacionados às mudanças climáticas, com ações de gestão de riscos, adaptação climática e redução de vulnerabilidades socioambientais - Lucas Benevides/Ascom

Niterói: programa incorpora ainda estratégias para enfrentar os desafios relacionados às mudanças climáticas, com ações de gestão de riscos, adaptação climática e redução de vulnerabilidades socioambientaisLucas Benevides/Ascom

Publicado 08/08/2026 08:44

Niterói – A Prefeitura de Niterói recebeu, nesta quinta-feira (6), uma Missão Especial do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para avançar nas etapas de implementação do Programa Vida Nova no Morro. A agenda, que acontece nos dias 6 e 7 de agosto, reúne equipes técnicas da Prefeitura e do BID para alinhar os próximos passos da iniciativa, que vai promover melhorias habitacionais, urbanização integrada, fortalecimento comunitário e ações de desenvolvimento socioeconômico nas 83 comunidades do município.

O encontro marca uma nova fase de um processo iniciado em 2025, quando foram realizadas três missões técnicas conduzidas pelo BID: a Missão de Identificação, em agosto; a Missão de Orientação, em setembro; e a Missão de Análise, em novembro. O Programa Vida Nova no Morro também ganhou um importante reforço com a parceria da ONU-Habitat, cujo acordo de contribuição foi assinado em 1º de julho, ampliando a cooperação técnica internacional para a execução da iniciativa.

Durante a reunião, o prefeito Rodrigo Neves destacou a importância da parceria internacional para a construção de um programa integrado, que reúne diferentes políticas públicas para transformar a realidade das comunidades de Niterói. “O Vida Nova no Morro é um projeto inovador para o Brasil, que integra melhorias habitacionais, urbanização, prevenção à violência e desenvolvimento social. Estamos concluindo uma etapa fundamental dessa parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento para iniciar a implementação de um programa que vai transformar as comunidades de Niterói, reduzindo desigualdades urbanas e territoriais e promovendo mais qualidade de vida para a população”, afirmou o prefeito.

Coordenado pela Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária e pelo Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, o programa foi estruturado com a participação de diversos órgãos municipais e prevê intervenções voltadas para garantir moradias mais seguras, saudáveis e adequadas, além da qualificação dos espaços públicos e do fortalecimento da infraestrutura urbana.

A secretária de Habitação e Regularização Fundiária, Marcelle Sardinha, ressaltou que a Missão Especial representa um avanço importante para o início da execução das ações previstas no programa. “O Programa Vida Nova no Morro avança de forma consistente, reunindo a expertise das equipes da Prefeitura de Niterói, do BID e da ONU-Habitat. A Missão Especial é mais um importante momento para dar início à etapa de implementação do Programa, com planejamento, responsabilidade e foco para alcançar os melhores resultados”, enfatizou a secretária.

O programa incorpora ainda estratégias para enfrentar os desafios relacionados às mudanças climáticas, com ações de gestão de riscos, adaptação climática e redução de vulnerabilidades socioambientais. A iniciativa também prevê ações de fortalecimento comunitário e participação dos moradores na construção das soluções para seus territórios. Entre as iniciativas previstas está o projeto Mulheres Construtoras, desenvolvido em parceria com a Firjan, que busca ampliar a inserção das mulheres no mercado de trabalho da construção civil, promovendo autonomia financeira, valorização profissional e igualdade de oportunidades.

O especialista sênior do BID e chefe da equipe do banco para o projeto, Diego Arcia, reforçou a relevância da parceria com Niterói e o potencial do programa como referência para outras cidades. “Temos muito orgulho de dar continuidade à parceria com a Prefeitura de Niterói. O Vida Nova no Morro reúne soluções integradas para os desafios urbanos e tem potencial para se tornar uma referência para outros projetos, demonstrando como investimentos planejados e cooperação técnica podem gerar transformações concretas nas comunidades”, disse Arcia.

Também participaram da reunião os secretários municipais de Ordem Pública, coronel Gilson Chagas, e de Fazenda, César Barbiero, além da especialista em Habitação e Desenvolvimento Urbano, Nathalie Badaoui, e do consultor de Desenvolvimento Urbano, José Brakarz.

