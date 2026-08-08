Niterói e BID avançam na implementação do Programa Vida Nova no Morro
Missão Especial reúne equipes técnicas para concluir planejamento das ações que vão transformar 83 comunidades da cidade com melhorias urbanas, habitacionais e sociais
Niterói: programa incorpora ainda estratégias para enfrentar os desafios relacionados às mudanças climáticas, com ações de gestão de riscos, adaptação climática e redução de vulnerabilidades socioambientais - Lucas Benevides/Ascom
Niterói: programa incorpora ainda estratégias para enfrentar os desafios relacionados às mudanças climáticas, com ações de gestão de riscos, adaptação climática e redução de vulnerabilidades socioambientaisLucas Benevides/Ascom
Niterói – A Prefeitura de Niterói recebeu, nesta quinta-feira (6), uma Missão Especial do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para avançar nas etapas de implementação do Programa Vida Nova no Morro. A agenda, que acontece nos dias 6 e 7 de agosto, reúne equipes técnicas da Prefeitura e do BID para alinhar os próximos passos da iniciativa, que vai promover melhorias habitacionais, urbanização integrada, fortalecimento comunitário e ações de desenvolvimento socioeconômico nas 83 comunidades do município.
O encontro marca uma nova fase de um processo iniciado em 2025, quando foram realizadas três missões técnicas conduzidas pelo BID: a Missão de Identificação, em agosto; a Missão de Orientação, em setembro; e a Missão de Análise, em novembro. O Programa Vida Nova no Morro também ganhou um importante reforço com a parceria da ONU-Habitat, cujo acordo de contribuição foi assinado em 1º de julho, ampliando a cooperação técnica internacional para a execução da iniciativa.
Durante a reunião, o prefeito Rodrigo Neves destacou a importância da parceria internacional para a construção de um programa integrado, que reúne diferentes políticas públicas para transformar a realidade das comunidades de Niterói. “O Vida Nova no Morro é um projeto inovador para o Brasil, que integra melhorias habitacionais, urbanização, prevenção à violência e desenvolvimento social. Estamos concluindo uma etapa fundamental dessa parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento para iniciar a implementação de um programa que vai transformar as comunidades de Niterói, reduzindo desigualdades urbanas e territoriais e promovendo mais qualidade de vida para a população”, afirmou o prefeito.
Coordenado pela Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária e pelo Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, o programa foi estruturado com a participação de diversos órgãos municipais e prevê intervenções voltadas para garantir moradias mais seguras, saudáveis e adequadas, além da qualificação dos espaços públicos e do fortalecimento da infraestrutura urbana.
A secretária de Habitação e Regularização Fundiária, Marcelle Sardinha, ressaltou que a Missão Especial representa um avanço importante para o início da execução das ações previstas no programa. “O Programa Vida Nova no Morro avança de forma consistente, reunindo a expertise das equipes da Prefeitura de Niterói, do BID e da ONU-Habitat. A Missão Especial é mais um importante momento para dar início à etapa de implementação do Programa, com planejamento, responsabilidade e foco para alcançar os melhores resultados”, enfatizou a secretária.
O programa incorpora ainda estratégias para enfrentar os desafios relacionados às mudanças climáticas, com ações de gestão de riscos, adaptação climática e redução de vulnerabilidades socioambientais. A iniciativa também prevê ações de fortalecimento comunitário e participação dos moradores na construção das soluções para seus territórios. Entre as iniciativas previstas está o projeto Mulheres Construtoras, desenvolvido em parceria com a Firjan, que busca ampliar a inserção das mulheres no mercado de trabalho da construção civil, promovendo autonomia financeira, valorização profissional e igualdade de oportunidades.
O especialista sênior do BID e chefe da equipe do banco para o projeto, Diego Arcia, reforçou a relevância da parceria com Niterói e o potencial do programa como referência para outras cidades. “Temos muito orgulho de dar continuidade à parceria com a Prefeitura de Niterói. O Vida Nova no Morro reúne soluções integradas para os desafios urbanos e tem potencial para se tornar uma referência para outros projetos, demonstrando como investimentos planejados e cooperação técnica podem gerar transformações concretas nas comunidades”, disse Arcia.
Também participaram da reunião os secretários municipais de Ordem Pública, coronel Gilson Chagas, e de Fazenda, César Barbiero, além da especialista em Habitação e Desenvolvimento Urbano, Nathalie Badaoui, e do consultor de Desenvolvimento Urbano, José Brakarz.
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