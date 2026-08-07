Niterói: Gabinete de Crise da Prefeitura acompanha o fenômeno climático e mobiliza equipes para atuação na cidade - Claudio Fernandes/Ascom

Niterói: Gabinete de Crise da Prefeitura acompanha o fenômeno climático e mobiliza equipes para atuação na cidadeClaudio Fernandes/Ascom

Publicado 07/08/2026 15:46

Niterói – O prefeito de Niterói reuniu, na manhã desta sexta-feira (7), o Gabinete de Crise para acompanhar a previsão de rajadas de vento forte a muito forte na cidade. Como medida preventiva, as aulas na rede municipal de ensino foram suspensas e os parques municipais foram fechados.

Participaram da reunião representantes da Defesa Civil, das secretarias municipais de Ordem Pública (Seop), Educação, Conservação e Serviços Públicos (Seconser) e Comunicação, além da NitTrans. As equipes permanecem mobilizadas para monitorar o fenômeno climático e atuar em possíveis ocorrências.

O prefeito Rodrigo Neves destacou que a ventania avançou pelo Sul e Sudeste do país e deve atingir Niterói no início da tarde.

“Estamos reunidos para acompanhar esse fenômeno climático, que vem do Sul do Brasil, passou por São Paulo e chegou ao Estado do Rio nesta manhã. Nossas equipes da Defesa Civil, Ordem Pública, Trânsito, Educação, Conservação e Comunicação estão mobilizadas. Suspendemos as aulas para proteger nossas crianças e todos os profissionais da educação. Pedimos que a população acompanhe as redes sociais da Prefeitura e siga as orientações de segurança”, afirmou o prefeito.

Foram fechados os hortos do Fonseca, de Itaipu e do Barreto, além do Parque da Cidade, Parque Rural, Parque das Águas, Campo de São Bento e Ilha da Boa Viagem.

O município está em estágio de Atenção desde as 8h35. Entre os possíveis impactos estão quedas de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

A Defesa Civil orienta a população a evitar áreas abertas e a não permanecer embaixo de árvores, coberturas metálicas ou próximo a estruturas suspensas, como cabos elétricos, outdoors e andaimes. Também não é recomendada a prática de esportes ao ar livre, especialmente no mar.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelos números 199 e 2620-0199 ou o Centro Integrado de Segurança Pública pelo telefone 153.