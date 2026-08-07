Niterói: Equipes da Defesa Civil seguem em monitoramento constante. A previsão indica ventos moderados com possibilidade de chuva para essa sexta - Lucas Benevides/Ascom

Niterói: Equipes da Defesa Civil seguem em monitoramento constante. A previsão indica ventos moderados com possibilidade de chuva para essa sextaLucas Benevides/Ascom

Publicado 07/08/2026 16:51





O Gabinete de Crise da Prefeitura segue acompanhando o cenário e mantém equipes mobilizadas para atuação em possíveis ocorrências. A velocidade máxima dos ventos registrada em Niterói foi de 33 km/h, por volta das 13h30, em Charitas, permanecendo dentro da faixa de ventos moderados conforme a classificação meteorológica.



O município permanece em estágio de Atenção e a Defesa Civil segue realizando o monitoramento das condições do tempo e a avaliação dos riscos, especialmente relacionados a possíveis quedas de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.



Fim de semana Niterói – A Prefeitura de Niterói reabriu, às 15h desta sexta-feira (7), os parques municipais que haviam sido fechados preventivamente devido à previsão de ventos fortes na cidade. A decisão foi tomada após a melhora das condições meteorológicas e a atualização dos dados meteorológicos monitorados pelas equipes municipais. Para o restante desta sexta-feira (7), a previsão indica ventos moderados, com possibilidade de chuva fraca a moderada isolada e céu parcialmente nublado a nublado.O Gabinete de Crise da Prefeitura segue acompanhando o cenário e mantém equipes mobilizadas para atuação em possíveis ocorrências. A velocidade máxima dos ventos registrada em Niterói foi de 33 km/h, por volta das 13h30, em Charitas, permanecendo dentro da faixa de ventos moderados conforme a classificação meteorológica.O município permanece em estágio de Atenção e a Defesa Civil segue realizando o monitoramento das condições do tempo e a avaliação dos riscos, especialmente relacionados a possíveis quedas de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

No sábado (8), a previsão é de ventos fracos a moderados, chuva fraca a moderada isolada durante a madrugada, céu parcialmente nublado e temperaturas em declínio. Já no domingo (9), são esperados ventos fracos a moderados durante a madrugada e manhã, com possibilidade de ventos moderados a fortes entre a tarde e a noite. A previsão aponta ainda para chuva fraca no período noturno, céu parcialmente nublado a nublado e temperaturas estáveis.



A Defesa Civil orienta a população a permanecer atenta às atualizações oficiais e reforça que, em caso de emergência, os chamados podem ser feitos pelos telefones 199 e 2620-0199. O Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) também pode ser acionado pelo número 153.