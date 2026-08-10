Niterói: Evento gratuito em sua sexta edição, no Campo de São Bento, terá atividades especialmente pensadas para acolher crianças típicas e neurodivergentes e suas famílias - Divulgação/Ascom

Niterói: Evento gratuito em sua sexta edição, no Campo de São Bento, terá atividades especialmente pensadas para acolher crianças típicas e neurodivergentes e suas famíliasDivulgação/Ascom

Publicado 10/08/2026 09:07

Niterói - O Projeto Pequenos VagaLumis! 6ª Edição realiza, no dia 23 de agosto, um encontro especial que amplia o propósito da iniciativa: pela primeira vez, a programação gratuita será voltada para crianças típicas e atípicas, de 0 a 10 anos, reunindo brincadeira, cultura, convivência e inclusão. O evento, em parceria com a Coordenadoria de Acessibilidade da Prefeitura de Niterói, por meio do programa Niterói Inclusivo, e a ONG Casa Atípica, ocorrerá a partir das 8h30, no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno (CCPCM), no Campo de São Bento , em Niterói.

“Além de oferecer uma manhã lúdica e criativa para as crianças, a iniciativa tem o objetivo principal de arrecadar brinquedos, livros infantis, roupas e materiais escolares e pedagógicos, novos ou em bom estado, que serão destinados em comemoração ao Dia das Crianças para a Casa Atípica e Orfanato Santo Antônio”, explica Valéria Lopes, idealizadora e gestora do projeto.

O projeto ganha relevância diante da dimensão que a neurodiversidade representa no país. O Censo do IBGE investigou a população diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e identificou 2,4 milhões de pessoas com diagnóstico no Brasil, o equivalente a 1,2% da população. Entre crianças e adolescentes de 0 a 19 anos, são 1,1 milhão de pessoas. No estado do Rio de Janeiro, o levantamento contabilizou 214.637 pessoas diagnosticadas com autismo, correspondendo a 1,3% da população fluminense. Os números ajudam a dimensionar a importância de ampliar não apenas o acesso a diagnóstico, tratamento e educação, mas também a espaços de convivência, cultura, lazer e participação social que acolham diferentes formas de ser e estar no mundo.

“Nas últimas cinco edições, já tivemos a alegria de reunir mais de 4 mil pessoas e beneficiar diretamente mais de 500 crianças. Esse resultado representa histórias, encontros, sorrisos e oportunidades. Agora, queremos dar um passo ainda maior e fazer com que essa luz alcance também as crianças atípicas, suas famílias e suas diferentes formas de vivenciar a infância. Acreditamos que inclusão de verdade acontece quando todos podem brincar, criar, se expressar e ocupar os mesmos espaços. É isso que queremos construir com o Pequenos VagaLumis!: um projeto que não apenas ilumina momentos, mas que ajuda a iluminar caminhos e futuros”, complementa Valéria Lopes.

Como participar?



O Pequenos VagaLumis! – Edição Inclusiva tem a proposta de transformar o espaço público em um ambiente de convivência com diferentes formas de brincar, se comunicar, interagir e participar. A programação terá atividades gratuitas especialmente planejadas para todas as crianças e seus familiares. Com histórico de sucesso das cinco edições anteriores, que já reuniram milhares de pessoas e beneficiaram centenas de crianças, o Projeto Pequenos VagaLumis! se consolida como uma ação de impacto social, fortalecendo o vínculo entre comunidade, infância e responsabilidade coletiva. A participação é gratuita e aberta ao público.



Programação inicial:



8h30 | Boas-vindas



9h | Contação de histórias, com Debora Moreno (@deboramorenooficial)



9h30 às 10h20 | Peça teatral: ‘Procurando Nemo – As correntes das emoções’, com Cia Jukah de Teatro (@ciajukah e @niteroiinclusivo)



10h20 | Dança e interação com as crianças e familiares, com a Sasso (@sassodanca)



11h | Musicalização com Léo Castro (o.leocastro)



12h30 | Agradecimentos finais



Durante todo o evento: Pintura e oficinas lúdicas com Casa Atípica; Mesa de lanchinhos do Niterói Inclusivo; Pipoca, balões e rabinhos de VagaLumis! piscantes gratuitos



Serviço:



Pequenos VagaLumis! – Edição Inclusiva



Data: 23 de agosto



Horário: das 8h30 às 12h



Local: Campo de São Bento – Centro Cultural Paschoal Carlos Magno (CCPCM)



Endereço: Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, s/n, Icaraí, Niterói



Informações: @pequenosvagalumis



Doações: brinquedos, livros infantis, roupas e materiais escolares e pedagógicos, novos ou em bom estado, que serão destinados em comemoração ao Dia das Crianças para a Casa Atípica (@casa.atipica) e o Orfanato Santo Antônio (@orfanatosantoantonio).

