Niterói: Feijoada Beneficente para o projeto Sempre Criança acontece no Praia Clube São Francisco - Divulgação/Ascom

Niterói: Feijoada Beneficente para o projeto Sempre Criança acontece no Praia Clube São FranciscoDivulgação/Ascom

Publicado 10/08/2026 08:49

Niterói - Quem deseja unir boa gastronomia e solidariedade já pode garantir presença na 14ª edição da Feijoada Beneficente do projeto social Sempre Criança. O segundo lote de ingressos está à venda até 15 de agosto para o evento, que será realizado no dia 29 de agosto, no salão principal do Praia Clube São Francisco , em Niterói.

Toda a renda arrecadada será destinada à realização da 25ª Festa de Natal da instituição, programada para os dias 28 e 29 de novembro, quando mais de 500 crianças em situação de vulnerabilidade social serão beneficiadas. Os ingressos custam R$ 80 e as reservas podem ser feitas pelo WhatsApp: (21) 99572-0162.

Mais do que um evento gastronômico, a feijoada consolidou-se como uma das principais ações de arrecadação de recursos do Sempre Criança, reunindo voluntários, parceiros e a comunidade em torno de uma causa social. A expectativa é repetir o sucesso das edições anteriores e ampliar o apoio à Festa de Natal, que, há 25 anos, proporciona alimentação, presentes, recreação e momentos de alegria para centenas de crianças.

"A Feijoada é um dos momentos mais especiais do nosso ano, porque reúne pessoas dispostas a fazer o bem. São voluntários, parceiros e convidados que participam de um evento alegre e saboroso, sabendo que esse gesto de solidariedade contribui para proporcionar um Natal mais feliz a mais de 500 crianças", afirma Gabriela Veras, presidente do Sempre Criança.

O cardápio contará com a tradicional feijoada preparada pela Casa Fragni, além de uma opção vegana elaborada pela chef Maristella Sodré. A programação inclui ainda apresentações musicais de Isadora Marins e Ivanzinho, espaço kids gratuito promovido pela Criadeiria Criativa, sorteio de brindes e uma rifa com prêmios especiais. Sobremesas e bebidas serão vendidas à parte, com pagamento em dinheiro, Pix ou cartão.



Sobre o Sempre Criança



O Sempre Criança é uma organização social que atua desde 2002, em Niterói, promovendo o voluntariado e a cultura da doação em benefício de instituições que atendem crianças e adolescentes. Ao longo de sua trajetória, a entidade já mobilizou milhares de voluntários e impactou a vida de milhares de crianças por meio de campanhas, ações solidárias e projetos sociais.



Serviço



14ª Feijoada Beneficente do Sempre Criança

Data: 29 de agosto

Local: Salão Principal do Praia Clube São Francisco – Niterói

Ingressos: Segundo lote – R$ 80

Reservas: WhatsApp (21) 99572-0162

