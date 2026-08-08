Niterói: projetos de acessibilidade tem datas marcadas na cidadeDivulgação/Ascom
“Celebrar o Dia dos Pais com uma partida de futebol entre pais e filhos na praia é mostrar que o esporte é um caminho para a inclusão. No Praia Sem Barreiras, pessoas com e sem deficiência vão compartilhar uma manhã de alegria, convivência e troca de experiências, reforçando que a praia e o esporte são espaços de todos”, destacou a coordenadora de Acessibilidade, Camila Rodrigues.
Em celebração ao Dia dos Pais, a programação contará com um café da manhã especial e uma partida de futebol entre atletas com síndrome de Down e seus pais, proporcionando um momento de convivência, lazer e integração entre as famílias.
A ação busca ampliar a participação de pessoas com deficiência em atividades esportivas e de lazer, fortalecendo a inclusão e a convivência nos espaços públicos da cidade.
O ponto de referência para a atividade será em frente à Reitoria da UFF, na Praia de Icaraí. A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Niterói, por meio da Coordenadoria de Acessibilidade, em parceria com o Niterói Inclusivo e instituições ligadas ao esporte e à inclusão.
O Niterói Ecotur Sem Barreiras é um projeto premiado, realizado pela Neltur – Niterói Empresa de Lazer e Turismo, em parceria com o Clube Niteroiense de Montanhismo (CNM) e a Coordenadoria de Acessibilidade pelo projeto Niterói Inclusivo.
Serviço
Praia Sem Barreiras - Especial Dia dos Pais
Data: 9/8 (domingo)
Horário: das 9h às 12h
Local: Praia de Icaraí, em frente à Reitoria da UFF. Em caso de chuva, o evento será cancelado.
Dia 14 (Sexta-feira) – Trilha Parque Orla – Museu Eco Cultural Sueli Pontes
Ponto de Encontro – 9h, no POP Orla Piratininga Alfredo Sirkis, na pista de pouso de parapente no Cafubá
Dia 15 (Sábado) – Trilha Costão e Bananal
Ponto de Encontro – 9h, na Rua das Papoulas, entrada para o Costão de Itacoatiara
Dia 22 (Sábado) – Trilha Ilha da Boa Viagem
Ponto de Encontro – 9h, Centro de Atendimento ao Turista (CAT)- Boa Viagem, na Av. Almirante Benjamin Sodré, 798, no bairro de mesmo nome
Dia 28 (Sexta-feira) – Trilha Museu de Arqueologia e Sambaqui
Ponto de Encontro – 9h, no início da Vila dos Pescadores, Praia de Itaipu 134, Itaipu
Dia 29 (Sábado) - Trilha Bosque dos Eucaliptos
Ponto de encontro - 9h, na sede do PARNIT (Parque Natural de Niterói) na subida do Parque da Cidade, em São Franciscohttps://odia.ig.com.br/niteroi/2026/07/7279991-rodrigo-neves-participa-da-convencao-nacional-do-pdt.html
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