Niterói: ações fazem parte do trabalho permanente de ordenamento dos espaços públicos e de garantia do direito da população de utilizar as vagas de estacionamento Divulgação/Ascom
Prefeitura de Niterói realiza ação contra atuação irregular de guardadores de veículos
Fiscalização aconteceu em diferentes pontos da cidade e busca garantir o uso livre e seguro das vagas públicas de estacionamento
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Prefeito Rodrigo Neves vistoria obras do emissário da Avenida Almirante Ary Parreiras
Término do serviço executado pela Águas de Niterói está previsto para este mês
Prefeitura apresenta balanço do primeiro semestre e encaminha novos projetos à Câmara
Propostas encaminhadas à Câmara reforçam investimentos em políticas sociais, proteção às mulheres, bem-estar animal e eficiência da gestão pública
Niterói e BID avançam na implementação do Programa Vida Nova no Morro
Missão Especial reúne equipes técnicas para concluir planejamento das ações que vão transformar 83 comunidades da cidade com melhorias urbanas, habitacionais e sociais
Prefeitura de Niterói reabre os parques após melhora das condições meteorológicas
Equipes da Defesa Civil seguem em monitoramento constante. A previsão indica ventos moderados com possibilidade de chuva para essa sexta (7)
Niterói fecha parques e suspende aulas devido à previsão de ventos fortes
Gabinete de Crise da Prefeitura acompanha o fenômeno climático e mobiliza equipes para atuação na cidade
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