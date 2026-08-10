Niterói: novo acordo terá duração de dois anos e prevê um investimento de cerca de R$ 50 milhões por parte da administração municipal - Evelen Gouvêa/Ascom

Niterói: novo acordo terá duração de dois anos e prevê um investimento de cerca de R$ 50 milhões por parte da administração municipalEvelen Gouvêa/Ascom

Publicado 10/08/2026 09:23

Niterói – A Prefeitura de Niterói segue firmando parcerias para reforçar a segurança pública na cidade. Nesta quinta-feira (6), o prefeito Rodrigo Neves e o secretário de Estado de Polícia Militar e comandante-geral da corporação, coronel Sylvio Guerra, assinaram a renovação do convênio do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis).

Acompanharam a cerimônia o secretário municipal de Ordem Pública, Gilson Chagas; a secretária municipal de Direitos Humanos, Claudia Almeida; o secretário do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, Felipe Ordacgy; o comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM), tenente-coronel Júlio César da Silva Castro; e o do comandante do 4º CPA, coronel Gilbert dos Santos.

O novo acordo terá duração de dois anos e prevê um investimento de cerca de R$ 50 milhões por parte da administração municipal. Os recursos serão destinados exclusivamente ao custeio dos turnos adicionais e às atividades de supervisão e controle do programa.

“O Proeis é uma parceria entre a Prefeitura e a Polícia Militar, por meio da qual o município contribui para dobrar o efetivo nas ruas da nossa cidade. Estamos trabalhando sempre em cooperação com as forças de segurança do Estado para oferecer uma segurança pública mais eficiente”, afirmou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

O coronel Sylvio Guerra ressaltou que a iniciativa contribui para os baixos índices de violência registrados em Niterói. “Com o convênio, podemos colocar um número maior de policiais nas ruas e atender à sociedade da melhor maneira possível, contribuindo para que os índices de violência em Niterói permaneçam baixos”, afirmou o comandante-geral da Polícia Militar.