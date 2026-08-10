Niterói: agentes de apoio escolar terão jornada de 40 horas semanais e atuarão no apoio às atividades de alimentação, higiene, locomoção e participação dos estudantes nas rotinas escolares - Guto Rodriguez/Ascom

Niterói: agentes de apoio escolar terão jornada de 40 horas semanais e atuarão no apoio às atividades de alimentação, higiene, locomoção e participação dos estudantes nas rotinas escolaresGuto Rodriguez/Ascom

Publicado 10/08/2026 09:32

Niterói - A Fundação Municipal de Educação de Niterói (FME) publicou no Diário Oficial da última sexta-feira (07) a primeira convocação dos 300 agentes de apoio escolar aprovados no Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de profissionais que atuarão na Rede Municipal. A medida tem como objetivo atender ao crescimento da demanda por educação especial nas escolas do município e ampliar as estratégias de inclusão.

Os candidatos devem comparecer ao auditório da FME, localizado na Rua Visconde do Uruguai, nº 414, no Centro de Niterói, nas datas e nos horários indicados na convocação, munidos de todos os documentos, comprovantes e certificados - originais e cópias - apresentados no momento da inscrição. O não comparecimento será considerado desistência.

Além do processo seletivo, a Prefeitura de Niterói avança na realização do concurso público para o cargo, criado por lei sancionada recentemente pelo prefeito Rodrigo Neves. Ao mesmo tempo, a Secretaria Municipal de Educação estrutura uma política mais abrangente, que articula formação continuada, reforço das equipes, qualificação do atendimento e integração com famílias e instituições.

Antes de iniciarem as atividades nas unidades de ensino, os profissionais participarão de uma formação no Centro de Formação Darcy Ribeiro, com conteúdos voltados à inclusão, à acessibilidade, aos direitos das pessoas com deficiência e às práticas de apoio à rotina escolar. O secretário municipal de Educação, Bira Marques, destacou a importância da chegada dos novos profissionais às unidades escolares.

“Esse é mais um passo importante para fortalecer a política de educação inclusiva de Niterói. Esses profissionais ampliarão o suporte oferecido aos estudantes da educação especial, às famílias e às equipes pedagógicas, contribuindo para uma escola mais acolhedora, acessível e inclusiva. Estamos avançando para garantir que cada estudante tenha as condições necessárias para participar plenamente da vida escolar”, afirmou Bira Marques.

Os agentes de apoio escolar terão jornada de 40 horas semanais e atuarão no apoio às atividades de alimentação, higiene, locomoção e participação dos estudantes nas rotinas escolares, contribuindo para garantir acessibilidade, permanência e autonomia. O cargo possui caráter complementar ao trabalho pedagógico e não substitui o professor regente nem o professor do Atendimento Educacional Especializado (AEE).

A lista completa dos candidatos convocados, assim como as datas e os horários de comparecimento, está disponível no Diário Oficial do Município e no site da Educação de Niterói: www.educacao.niteroi.rj.gov.br.