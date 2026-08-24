São Gonçalo: Guarda Municipal também conta com a Patrulha Maria da Penha, estrutura especializada no atendimento e acompanhamento de mulheres vítimas de violência - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: Guarda Municipal também conta com a Patrulha Maria da Penha, estrutura especializada no atendimento e acompanhamento de mulheres vítimas de violênciaDivulgação/Ascom

Publicado 24/08/2026 08:55 | Atualizado 24/08/2026 12:58

São Gonçalo - A Guarda Municipal de São Gonçalo realizou, nesta sexta-feira (21), uma ação de fiscalização e conscientização no Centro, com foco na segurança de mulheres que utilizam aplicativos de transporte por motocicleta, como Uber Moto e 99Moto. A iniciativa, realizada em alusão ao Agosto Lilás, contou com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Transportes e teve como objetivo combater o uso irregular de aplicativos, fiscalizar motociclistas e orientar mulheres sobre medidas de segurança durante as viagens.

A ação foi motivada pelo aumento de denúncias recebidas pela Guarda Municipal envolvendo o uso de contas falsas ou irregulares em aplicativos de transporte por motocicleta. A prática pode colocar em risco tanto os passageiros, especialmente mulheres, quanto os próprios condutores.

Os agentes verificaram a documentação dos veículos e dos condutores, além de conferir a regularidade das contas utilizadas nos aplicativos. Motocicletas em situação irregular foram removidas e condutores que utilizavam os aplicativos de maneira irregular foram conduzidos para as providências cabíveis.

Durante a operação, foram realizadas 130 abordagens a motociclistas. A Guarda Municipal realizou 29 autuações, enquanto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Transportes efetuou 40 autuações. Ao todo, 11 motocicletas foram removidas, de acordo com as determinações previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Além da fiscalização, a ação também teve um importante caráter educativo. Cerca de 50 mulheres receberam panfletos com informações e orientações de segurança, repassadas por uma agente da Guarda Municipal integrante do grupamento Maria da Penha.



As mulheres foram orientadas sobre cuidados importantes antes de iniciar uma viagem, como conferir os dados do motorista, a fotografia cadastrada, a placa e o modelo da motocicleta, além de compartilhar a viagem com familiares ou pessoas de confiança.

A Guarda Municipal também conta com a Patrulha Maria da Penha, estrutura especializada no atendimento e acompanhamento de mulheres vítimas de violência. O trabalho integra as ações de segurança e proteção desenvolvidas pelo município, especialmente durante o Agosto Lilás, reforçando a importância da informação, da prevenção e do acolhimento. “A Guarda Municipal tem um papel fundamental na prevenção e na segurança da nossa população. Recebemos denúncias de situações envolvendo contas falsas em aplicativos de transporte por motocicleta e, por isso, realizamos essa ação para fiscalizar, identificar irregularidades e, principalmente, conscientizar as mulheres sobre os cuidados que devem ter ao utilizar esses serviços. A Patrulha Maria da Penha é mais um braço da nossa Guarda, com um trabalho específico de proteção e acolhimento às mulheres. Neste Agosto Lilás, estamos reforçando essas ações e mostrando que a Guarda está preparada para orientar, acolher e atuar sempre que necessário”, afirmou Ewerton Mendes, comandante da Guarda Municipal de São Gonçalo.

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações desenvolvidas pela Guarda Municipal durante o Agosto Lilás, período dedicado ao fortalecimento das políticas de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher.