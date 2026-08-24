Niterói: Copa Supervôlei 2026 acontece na Arena Niterói e é realizada pela Sportlab, com patrocínio da Prefeitura de Niterói e da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Sergio Bonelli/Ascom

Niterói: Copa Supervôlei 2026 acontece na Arena Niterói e é realizada pela Sportlab, com patrocínio da Prefeitura de Niterói e da Secretaria Municipal de Esporte e LazerSergio Bonelli/Ascom

Publicado 24/08/2026 09:26





Durante três dias, o público niteroiense poderá acompanhar partidas decisivas com a presença de atletas da seleção brasileira e nomes de destaque do cenário internacional. A tabela promove reencontros históricos da modalidade, como o duelo entre Sesc RJ Flamengo e Dentil/Praia Clube, que reeditam a semifinal da última Superliga, além do clássico estadual entre Sesc RJ Flamengo e Fluminense, repetindo a final do Campeonato Carioca.



O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, destaca que sediar eventos desse porte consolida a cidade no mapa das grandes competições esportivas do Brasil. "Niterói vive um momento especial no esporte e na infraestrutura urbana. Trazer a Copa Supervôlei Feminino para a nossa nova Arena Niterói reforça nosso empenho em atrair eventos nacionais de grande visibilidade, estimulando o turismo, movimentando a economia e inspirando a nossa juventude a praticar esportes. É um orgulho para a nossa cidade receber a elite do vôlei brasileiro", afirmou Rodrigo Neves.



O secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, ressalta o impacto técnico da competição e o incentivo ao esporte local. "A realização do torneio na Arena Niterói coloca o fã do esporte em contato direto com atletas de nível olímpico e internacional. A Secretaria de Esporte e Lazer trabalha justamente para apoiar e estruturar eventos que incentivem a formação de novos talentos e fortaleçam a tradição esportiva do município em diversas modalidades", destacou Luiz Carlos Gallo.



O incentivo às modalidades esportivas de alto rendimento integra a política pública do município de valorização do esporte como ferramenta de inclusão, saúde e promoção socioeconômica. Com a realização da Copa Supervôlei Feminino, Niterói reafirma sua capacidade técnica e operacional para acolher torneios nacionais do calendário oficial do país.



"Depois de competir em três Olimpíadas, ajudar a estruturar a área de Mulher no Esporte no Comitê Olímpico do Brasil e representar os atletas na PanAm Sports, sei o quanto é necessário valorizar nossos atletas e promover eventos de alto nível, como esta Copa Supervôlei Feminino, que conta com a presença do técnico Bernardinho, um dos maiores nomes do vôlei brasileiro. Um calendário esportivo qualificado gera oportunidade real para os atletas e fortalece Niterói como polo de desenvolvimento esportivo, algo que já vemos em ações como o Bolsa Atleta e o programa Niterói Campeã", afirmou a vice-prefeita Isabel Swan.



A Copa Supervôlei 2026 é realizada pela Sportlab e tem patrocínio da Prefeitura de Niterói e da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Niterói. Além de contar com a chancela técnica da Confederação Brasileira de Voleibol e da Federação de Voleibol do Estado do Rio de Janeiro, tem como parceiros estratégicos Plaza Shopping Niterói, Delírio Tropical, Oliver’s e Orylab. Os parceiros de mídia são Lance!, Grupo Vamooh! e Midia Pro, e a transmissão oficial é pela Sportv.



Serviço:

Niterói - A cidade de Niterói será a capital do voleibol brasileiro entre os dias 24 e 26 de setembro ao sediar a Copa Supervôlei Feminino 2026. Realizada na nova Arena Niterói, no Centro, a competição de alto nível técnico abre a temporada nacional da modalidade e reúne três das maiores potências do país: Sesc RJ Flamengo, Fluminense e Dentil/Praia Clube. O torneio conta com o patrocínio da Prefeitura de Niterói , por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL).Durante três dias, o público niteroiense poderá acompanhar partidas decisivas com a presença de atletas da seleção brasileira e nomes de destaque do cenário internacional. A tabela promove reencontros históricos da modalidade, como o duelo entre Sesc RJ Flamengo e Dentil/Praia Clube, que reeditam a semifinal da última Superliga, além do clássico estadual entre Sesc RJ Flamengo e Fluminense, repetindo a final do Campeonato Carioca.O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, destaca que sediar eventos desse porte consolida a cidade no mapa das grandes competições esportivas do Brasil. "Niterói vive um momento especial no esporte e na infraestrutura urbana. Trazer a Copa Supervôlei Feminino para a nossa nova Arena Niterói reforça nosso empenho em atrair eventos nacionais de grande visibilidade, estimulando o turismo, movimentando a economia e inspirando a nossa juventude a praticar esportes. É um orgulho para a nossa cidade receber a elite do vôlei brasileiro", afirmou Rodrigo Neves.O secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, ressalta o impacto técnico da competição e o incentivo ao esporte local. "A realização do torneio na Arena Niterói coloca o fã do esporte em contato direto com atletas de nível olímpico e internacional. A Secretaria de Esporte e Lazer trabalha justamente para apoiar e estruturar eventos que incentivem a formação de novos talentos e fortaleçam a tradição esportiva do município em diversas modalidades", destacou Luiz Carlos Gallo.O incentivo às modalidades esportivas de alto rendimento integra a política pública do município de valorização do esporte como ferramenta de inclusão, saúde e promoção socioeconômica. Com a realização da Copa Supervôlei Feminino, Niterói reafirma sua capacidade técnica e operacional para acolher torneios nacionais do calendário oficial do país."Depois de competir em três Olimpíadas, ajudar a estruturar a área de Mulher no Esporte no Comitê Olímpico do Brasil e representar os atletas na PanAm Sports, sei o quanto é necessário valorizar nossos atletas e promover eventos de alto nível, como esta Copa Supervôlei Feminino, que conta com a presença do técnico Bernardinho, um dos maiores nomes do vôlei brasileiro. Um calendário esportivo qualificado gera oportunidade real para os atletas e fortalece Niterói como polo de desenvolvimento esportivo, algo que já vemos em ações como o Bolsa Atleta e o programa Niterói Campeã", afirmou a vice-prefeita Isabel Swan.A Copa Supervôlei 2026 é realizada pela Sportlab e tem patrocínio da Prefeitura de Niterói e da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Niterói. Além de contar com a chancela técnica da Confederação Brasileira de Voleibol e da Federação de Voleibol do Estado do Rio de Janeiro, tem como parceiros estratégicos Plaza Shopping Niterói, Delírio Tropical, Oliver’s e Orylab. Os parceiros de mídia são Lance!, Grupo Vamooh! e Midia Pro, e a transmissão oficial é pela Sportv.