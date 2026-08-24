Niterói: jornalista Luana Souza entrevista Thaiana Ivia e Cláudia Almeida no Conecta Cast - Divulgação/Conecta

Niterói: jornalista Luana Souza entrevista Thaiana Ivia e Cláudia Almeida no Conecta CastDivulgação/Conecta

Publicado 24/08/2026 15:07



Niterói - A cidade de Niterói vem sendo palco para o protagonismo feminino na administração pública e na comunicação. Há cerca de um mês, entrevistas que já circulam pela internet, conduzidas pela jornalista Luana Souza colocou em pauta debates sobre direitos, oportunidades e autonomia das mulheres em situações diversas. Esse movimento ganhou destaque em um bate-papo do programa Conecta Cast, ao lado das secretárias da Mulher, Thaiana Ivia e Cláudia Almeida, da pasta de Direitos Humanos.

A conversa abordou temas diretamente ligados à realidade das mulheres de Niterói, entre eles empreendedorismo feminino, autonomia, representatividade da mulher preta e de pessoas pretas, participação feminina nos espaços de decisão e a necessidade de transformar direitos previstos em lei em direitos efetivamente acessíveis à população.



A secretária Thaiana Ivia falou sobre como ela os referenciais de raça e da mulher para a sua trajetória profissional. "A gente teve um apagamento das grandes guerreiras, as grandes heroínas muitas mulheres e homens intelectuais negros que foram muito à frente de seu tempo, que perderam até a vida. A gente só precisa continuar esse legado que nos foi deixado como presentes", disse.



Na área dos direitos humanos, Dra. Cláudia Almeida resumiu um dos principais desafios da atualidade em uma frase de forte impacto dentro do território Niterói. “Hoje a gente tem um bairro do Caramujo renovado: antes do parque esportivo e social, e um caramujo depois. O bairro que ocupava páginas policiais quase que diariamente, hoje tem um parque esportivo considerado uma referência local. Resultado de políticas públicas eficazes e que falam diretamente com os direitos humanos: pertencimento, reconhecimento, por exemplo", declarou a secretária de Direitos humanos de Niterói Claudia Almeida.



A fala chama atenção para a necessidade de transformar garantias legais em políticas públicas capazes de produzir resultados reais na vida das pessoas. Afinal, a existência de um direito na legislação é apenas o primeiro passo; sua efetivação exige políticas, investimentos, acesso e acompanhamento. A comunicação como ponte entre governo e sociedade



Para a jornalista Luana Souza, o debate sobre representatividade precisa avançar para além da ocupação de espaços. “Hoje, falar sobre representatividade vai muito além de bons diálogos, mas de ações eficazes. Quando uma mulher empreende, conta sua própria história, ocupa uma posição de liderança ou reivindica um direito, ela não está apenas mudando a própria trajetória está abrindo caminho para muitas outras. E é justamente nesse ponto que a comunicação encontra as políticas públicas: dar visibilidade para quem está construindo, cobrar resultados e mostrar que direitos só ganham verdadeiro significado quando chegam à vida das pessoas”, disse a jornalista.



A composição da equipe do prefeito Rodrigo Neves em Niterói reforça a aposta em mulheres ocupando posições de liderança e participando diretamente das decisões que impactam a cidade. "Um governo muito plural e pessoas competentes", relembrou Thaiana.



Niterói se apresenta como uma cidade que busca avançar na construção de políticas públicas com maior participação feminina e atenção às demandas sociais, afinal, é a cidade com o maior número de mulheres empreendedoras em todo o estado. "Porque ocupar espaços é importante, mas transformar esses espaços em oportunidades, direitos e mudanças concretas é o que faz a diferença", concluiu Cláudia.