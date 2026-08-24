São Gonçalo: Mulher procurada pela Justiça foi localizada por agentes do Segurança Presente no Centro - Reprodução/Internet

São Gonçalo: Mulher procurada pela Justiça foi localizada por agentes do Segurança Presente no Centro Reprodução/Internet

Publicado 24/08/2026 12:52





No local, a equipe encontrou a procurada e realizou uma consulta sobre a situação judicial. A existência do mandado de prisão foi confirmada e ela foi conduzida para a 76ª DP (Niterói), onde a ocorrência foi formalizada. Após os procedimentos na delegacia, a mulher permaneceu presa e ficou à disposição da Justiça.



Mulher possui registros anteriores

Niterói - Uma mulher procurada pela Justiça foi localizada e presa na tarde desta sexta-feira (21), no Centro de Niterói . A prisão foi realizada por agentes da Operação Segurança Presente após a equipe receber informações sobre o possível paradeiro da mulher. Contra ela havia um mandado de prisão expedido pela Justiça de Rio Bonito, relacionado a um processo por furto. Após receberem informações sobre a localização da mulher, os agentes foram até um endereço na Rua Coronel Gomes Machado.No local, a equipe encontrou a procurada e realizou uma consulta sobre a situação judicial. A existência do mandado de prisão foi confirmada e ela foi conduzida para a 76ª DP (Niterói), onde a ocorrência foi formalizada. Após os procedimentos na delegacia, a mulher permaneceu presa e ficou à disposição da Justiça.

Além do mandado que resultou na prisão, os agentes identificaram um histórico de cinco anotações criminais atribuídas à mulher. Segundo as informações levantadas durante a ocorrência, são quatro registros por furto e um por roubo. Os casos anteriores foram registrados na Região dos Lagos.



A prisão realizada nesta sexta-feira, no entanto, está relacionada especificamente ao mandado expedido pela Justiça de Rio Bonito. A localização da mulher ocorreu após o levantamento de informações sobre seu possível paradeiro. Com os dados recebidos, os agentes conseguiram chegar ao endereço onde ela foi encontrada.



Após ser apresentada à Polícia Civil, a mulher permaneceu custodiada e ficou à disposição das determinações do Poder Judiciário.











