Niterói: Itacoatiara Big Wave 206 começa amanhã - Tony D'Andrea/Ascom

Niterói: Itacoatiara Big Wave 206 começa amanhãTony D'Andrea/Ascom

Publicado 24/08/2026 15:42





O IBW terá início às 7h30 e contará com uma estrutura reforçada de segurança no mar. Além dos jet-skis dos participantes, outros estarão disponíveis para emergências, totalizando 21 equipamentos. O campeonato também terá um sistema inovador de julgamento, com um software especialmente desenvolvido para competições na modalidade tow-in.



A ferramenta deverá oferecer, durante a transmissão ao vivo, um conjunto maior de informações para que atletas e espectadores possam acompanhar o desenrolar da disputa. A tecnologia será aplicada em uma competição estruturada em baterias semelhantes às das disputas tradicionais de surfe.



O IBW é organizado pela Associação de Surfe de Ondas Grandes e Tow In de Niterói e apresentado pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, e pela Águas de Niterói, com parceria esportiva do Sesc RJ. O IBW 2026 conta com o apoio institucional do Parque Estadual da Serra da Tiririca, da Reserva Extrativista Marinha de Itaipu e da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, além do patrocínio de PRIO, Ford Caer, Shopping, Predial Net, Jappa da Quitanda, Puro Suco, Red Bull, Tidelli, Global Med, Itacoa, Bella Marina, Rio Ocean Fun, BemSurf, Go Up Bikes e Raldrei Natividade – Fisioterapia.



O Itacoatiara Big Wave reforça a vocação de Niterói para os esportes ligados ao mar e consolida a cidade no calendário de grandes competições esportivas. Além da importância para o esporte, eventos desse porte funcionam como importantes indutores do turismo. “Itacoatiara é um dos grandes patrimônios de Niterói e o Big Wave mostra ao Brasil e ao mundo a força que a nossa cidade tem no esporte, no turismo e na economia do mar. Estamos consolidando Niterói como uma referência internacional nos esportes de natureza, ao mesmo tempo em que valorizamos o nosso litoral e geramos oportunidades para a cidade. É uma alegria ver os melhores atletas do mundo encarando as ondas de Itacoatiara”, comemora o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.



O reflexo do Itacoatiara Big Wave chega diretamente à economia local, com a movimentação de hotéis, pousadas, bares, restaurantes, comércio, transporte e outros serviços. Na edição de 2025, o IBW reuniu 40 atletas de sete países. Pousadas da Região Oceânica chegaram a registrar 100% de ocupação, enquanto hotéis da Zona Sul ultrapassaram 80%.



“O IBW 2026 evoluiu em aspectos importantes e, por isso, vem atraindo cada vez mais participantes e, consequentemente, mais público. Ao oferecer aos atletas mais jet-skis de segurança aquática, uma premiação com valores mais altos e uma estrutura de transmissão e julgamento montada em contêineres, que oferecem maior resistência aos ventos fortes, a competição se torna ainda mais atrativa. Buscamos manter um equilíbrio na quantidade de duplas de diferentes países. Com o passar do tempo, o número de atletas estrangeiros tem aumentado. O IBW caminha nessa direção”, afirma o diretor-executivo do Itacoatiara Big Wave, Alexey Wanick.



A importância de uma competição do porte do Itacoatiara Big Wave é reconhecida por todos, especialmente por aqueles que acompanharam o crescimento do campeonato ao longo de sua trajetória. “Acompanho o Itacoatiara Big Wave desde que o campeonato era apenas uma ideia, um projeto. Trabalhamos muito junto à organização para que essa ideia se tornasse real porque acreditávamos no seu potencial e, hoje, vemos o quanto estávamos certos em apostar num campeonato de ondas grandes em Itacoatiara. Niterói, mais precisamente Itacoatiara, é reconhecida internacionalmente como referência no surfe de ondas grandes. Isso é fantástico não só para o esporte em si, mas para a cidade como um todo, impactando na atratividade turística, na geração de empregos e no incentivo a novos projetos”, destaca o secretário de Esporte e Lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo de Freitas.



A circulação de atletas entre diferentes picos de ondas grandes também aproxima o campeonato de experiências construídas fora do Brasil. Michaela Fregonese, que competirá na categoria Mulher-Homem, passou seis meses da atual temporada em Nazaré. Segundo a atleta, a experiência portuguesa também encontra correspondência na leitura e na pilotagem exigidas em Itacoatiara.



“Minha temporada em Nazaré foi bem longa este ano. Fiquei seis meses lá e consegui fazer bastante manobra nas ondas grandes. Então, vou chegar forte para esse campeonato no quesito de manobras em ondas grandes e pesadas”, promete a surfista experiente nas ondas potentes de Itacoatiara.



Disputa



O Itacoatiara Big Wave é totalmente disputado na modalidade tow-in, na qual o surfista é levado até a onda por um jet-ski. Nas equipes masculinas, os dois integrantes se revezam entre a prancha e a pilotagem. Na categoria Mulher-Homem, a atleta surfa enquanto o parceiro masculino conduz o jet-ski.



Além de colocar o atleta na onda, os pilotos participam do resgate e do retorno durante as baterias. Essa dinâmica exige uma operação aquática capaz de acompanhar sucessivas entradas em condições de mar grande. Serão utilizados 18 jet-skis para os 36 atletas confirmados nas 12 duplas masculinas e seis Mulher-Homem, além de três equipamentos destinados à segurança aquática.



Sistema de julgamento



O sistema de julgamento do IBW 2026 é inédito nos campeonatos de surfe de ondas grandes. O software criado pela Web Surf Live informará, em tempo real, aos atletas e aos espectadores da transmissão ao vivo qual nota cada surfista da dupla precisa obter para que a equipe possa se classificar em sua bateria. A inovação poderá ajudar os atletas na definição de suas estratégias e permitir que o público acompanhe com mais clareza a situação de cada dupla durante a bateria.



A tecnologia será aplicada em uma competição estruturada em baterias semelhantes às das disputas tradicionais de surfe. “O IBW é a única competição de tow-in do mundo que adota um sistema de baterias semelhante ao das competições tradicionais de surfe. Esse sistema estimula a competitividade dos atletas e facilita a compreensão do público por ser um formato já conhecido e consagrado”, afirma Alexey Wanick, diretor-executivo do Itacoatiara Big Wave.



Contêineres para jurados e outros cuidados



A organização do IBW providenciou a montagem da estrutura de julgamento e transmissão em contêineres, a fim de oferecer maior resistência aos ventos fortes durante a realização do campeonato.



Nesta edição, também estão sendo preparadas a proteção da restinga de Itacoatiara, com a instalação de grades, e uma operação especial de trânsito para o dia da competição, coordenada pela NitTrans, empresa da Prefeitura de Niterói.



Atividades para todos Niterói - Nomes como Lucas Chumbo, Pedro Scooby, Michelle des Bouillons, Ian Cosenza, Michaela Fregonese, Gabriel Sampaio, Willyam Santana, Dominique Charrie (Chile), Dylan Longbottom (Austrália), Summa Longbottom (Austrália) e a revelação Ana Dagostini, de 13 anos, já confirmaram presença no mar de Itacoatiara nesta terça-feira (25), na disputa pela premiação de R$ 150 mil da oitava edição do Itacoatiara Big Wave O IBW terá início às 7h30 e contará com uma estrutura reforçada de segurança no mar. Além dos jet-skis dos participantes, outros estarão disponíveis para emergências, totalizando 21 equipamentos. O campeonato também terá um sistema inovador de julgamento, com um software especialmente desenvolvido para competições na modalidade tow-in.A ferramenta deverá oferecer, durante a transmissão ao vivo, um conjunto maior de informações para que atletas e espectadores possam acompanhar o desenrolar da disputa. A tecnologia será aplicada em uma competição estruturada em baterias semelhantes às das disputas tradicionais de surfe.O IBW é organizado pela Associação de Surfe de Ondas Grandes e Tow In de Niterói e apresentado pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, e pela Águas de Niterói, com parceria esportiva do Sesc RJ. O IBW 2026 conta com o apoio institucional do Parque Estadual da Serra da Tiririca, da Reserva Extrativista Marinha de Itaipu e da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, além do patrocínio de PRIO, Ford Caer, Shopping, Predial Net, Jappa da Quitanda, Puro Suco, Red Bull, Tidelli, Global Med, Itacoa, Bella Marina, Rio Ocean Fun, BemSurf, Go Up Bikes e Raldrei Natividade – Fisioterapia.O Itacoatiara Big Wave reforça a vocação de Niterói para os esportes ligados ao mar e consolida a cidade no calendário de grandes competições esportivas. Além da importância para o esporte, eventos desse porte funcionam como importantes indutores do turismo. “Itacoatiara é um dos grandes patrimônios de Niterói e o Big Wave mostra ao Brasil e ao mundo a força que a nossa cidade tem no esporte, no turismo e na economia do mar. Estamos consolidando Niterói como uma referência internacional nos esportes de natureza, ao mesmo tempo em que valorizamos o nosso litoral e geramos oportunidades para a cidade. É uma alegria ver os melhores atletas do mundo encarando as ondas de Itacoatiara”, comemora o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.O reflexo do Itacoatiara Big Wave chega diretamente à economia local, com a movimentação de hotéis, pousadas, bares, restaurantes, comércio, transporte e outros serviços. Na edição de 2025, o IBW reuniu 40 atletas de sete países. Pousadas da Região Oceânica chegaram a registrar 100% de ocupação, enquanto hotéis da Zona Sul ultrapassaram 80%.“O IBW 2026 evoluiu em aspectos importantes e, por isso, vem atraindo cada vez mais participantes e, consequentemente, mais público. Ao oferecer aos atletas mais jet-skis de segurança aquática, uma premiação com valores mais altos e uma estrutura de transmissão e julgamento montada em contêineres, que oferecem maior resistência aos ventos fortes, a competição se torna ainda mais atrativa. Buscamos manter um equilíbrio na quantidade de duplas de diferentes países. Com o passar do tempo, o número de atletas estrangeiros tem aumentado. O IBW caminha nessa direção”, afirma o diretor-executivo do Itacoatiara Big Wave, Alexey Wanick.A importância de uma competição do porte do Itacoatiara Big Wave é reconhecida por todos, especialmente por aqueles que acompanharam o crescimento do campeonato ao longo de sua trajetória. “Acompanho o Itacoatiara Big Wave desde que o campeonato era apenas uma ideia, um projeto. Trabalhamos muito junto à organização para que essa ideia se tornasse real porque acreditávamos no seu potencial e, hoje, vemos o quanto estávamos certos em apostar num campeonato de ondas grandes em Itacoatiara. Niterói, mais precisamente Itacoatiara, é reconhecida internacionalmente como referência no surfe de ondas grandes. Isso é fantástico não só para o esporte em si, mas para a cidade como um todo, impactando na atratividade turística, na geração de empregos e no incentivo a novos projetos”, destaca o secretário de Esporte e Lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo de Freitas.A circulação de atletas entre diferentes picos de ondas grandes também aproxima o campeonato de experiências construídas fora do Brasil. Michaela Fregonese, que competirá na categoria Mulher-Homem, passou seis meses da atual temporada em Nazaré. Segundo a atleta, a experiência portuguesa também encontra correspondência na leitura e na pilotagem exigidas em Itacoatiara.“Minha temporada em Nazaré foi bem longa este ano. Fiquei seis meses lá e consegui fazer bastante manobra nas ondas grandes. Então, vou chegar forte para esse campeonato no quesito de manobras em ondas grandes e pesadas”, promete a surfista experiente nas ondas potentes de Itacoatiara.O Itacoatiara Big Wave é totalmente disputado na modalidade tow-in, na qual o surfista é levado até a onda por um jet-ski. Nas equipes masculinas, os dois integrantes se revezam entre a prancha e a pilotagem. Na categoria Mulher-Homem, a atleta surfa enquanto o parceiro masculino conduz o jet-ski.Além de colocar o atleta na onda, os pilotos participam do resgate e do retorno durante as baterias. Essa dinâmica exige uma operação aquática capaz de acompanhar sucessivas entradas em condições de mar grande. Serão utilizados 18 jet-skis para os 36 atletas confirmados nas 12 duplas masculinas e seis Mulher-Homem, além de três equipamentos destinados à segurança aquática.O sistema de julgamento do IBW 2026 é inédito nos campeonatos de surfe de ondas grandes. O software criado pela Web Surf Live informará, em tempo real, aos atletas e aos espectadores da transmissão ao vivo qual nota cada surfista da dupla precisa obter para que a equipe possa se classificar em sua bateria. A inovação poderá ajudar os atletas na definição de suas estratégias e permitir que o público acompanhe com mais clareza a situação de cada dupla durante a bateria.A tecnologia será aplicada em uma competição estruturada em baterias semelhantes às das disputas tradicionais de surfe. “O IBW é a única competição de tow-in do mundo que adota um sistema de baterias semelhante ao das competições tradicionais de surfe. Esse sistema estimula a competitividade dos atletas e facilita a compreensão do público por ser um formato já conhecido e consagrado”, afirma Alexey Wanick, diretor-executivo do Itacoatiara Big Wave.A organização do IBW providenciou a montagem da estrutura de julgamento e transmissão em contêineres, a fim de oferecer maior resistência aos ventos fortes durante a realização do campeonato.Nesta edição, também estão sendo preparadas a proteção da restinga de Itacoatiara, com a instalação de grades, e uma operação especial de trânsito para o dia da competição, coordenada pela NitTrans, empresa da Prefeitura de Niterói.

Durante o Itacoatiara Big Wave, o Sesc RJ, parceiro esportivo do evento, também estará na Praia de Itacoatiara com uma programação de esporte e lazer para o público. O espaço contará com atividades como futmesa, arco e flecha, cornhole, slackline, futevôlei, vôlei e tênis de mesa, além de jogos de mesa, ampliando as opções de lazer para além das competições no mar.



Para o presidente do Sesc RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior, o apoio ao evento reforça a atuação da instituição na promoção de atividades que aproximam esporte, qualidade de vida e contato com a natureza, ao mesmo tempo que contribuem para valorizar a relação dos fluminenses com o litoral.



“O surfe tem uma conexão muito especial com o Rio de Janeiro, porque reúne esporte, natureza e um estilo de vida que faz parte da identidade do nosso estado. Ao apoiar o Itacoatiara Big Wave e oferecer outras atividades esportivas ao público, o Sesc RJ reforça seu compromisso com a qualidade de vida e com a valorização dos nossos espaços naturais. Incentivar o esporte no mar e na praia é também estimular uma relação de cuidado e respeito com o meio ambiente”, afirma Queiroz.



Outra parceria que acompanha a história do IBW também estará presente nesta edição de 2026. “Acreditamos que apoiar um campeonato como esse, além de valorizar o esporte, é valorizar o turismo, a economia, a cidade e as pessoas. Também é uma oportunidade de reforçar a importância da preservação do meio ambiente, para que campeonatos como o Big Wave possam continuar acontecendo. Promover qualidade de vida e contribuir para a preservação dos recursos naturais faz parte do nosso compromisso com o município”, destaca o diretor da Águas de Niterói, Bernardo Gonçalves.