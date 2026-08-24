Niterói: Marcos Hasselmann canta no Reserva Cultural amanhãDivulgação/Ascom
Horário: 20h
Endereço: Brasserie — Reserva Cultural Niterói (Av. Visconde do Rio Branco, 880 — São Domingos, Niterói)
Couvert artístico: R$ 20
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