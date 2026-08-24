Niterói: Marcos Hasselmann canta no Reserva Cultural amanhã - Divulgação/Ascom

Niterói: Marcos Hasselmann canta no Reserva Cultural amanhãDivulgação/Ascom

Publicado 24/08/2026 15:00

Niterói - O restaurante Brasserie Reserva, do Reserva Cultural Niterói , recebe no dia 25 de agosto, às 20h, uma noite de jazz e bossa nova com o cantor Marcos Hasselmann e o pianista Kiko Continentino. A apresentação integra a programação das Terças Musicais e nasceu de uma parceria que começou de forma despretensiosa, a partir de uma conversa entre os dois músicos sobre a vontade de tocar juntos.

A proposta é reunir voz e piano em uma apresentação intimista, com repertório que transita por diferentes vertentes da música brasileira e internacional. A noite também marca o encontro de dois músicos com trajetórias distintas, mas ligados ao jazz e à música brasileira.

Com mais de 40 anos de carreira, Kiko Continentino é pianista, compositor e arranjador mineiro radicado em Niterói. Foi parceiro de palco e estúdio de Milton Nascimento por quase 25 anos, com quem assina três composições, e integrou por 11 anos o lendário Trio Azymuth. Especialista nas obras de Tom Jobim e Milton Nascimento, já dividiu estúdios e palcos com nomes como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, Maria Bethânia e Djavan, além de ter se apresentado em espaços como Carnegie Hall, Lincoln Center e Blue Note New York e em festivais europeus.

Niteroiense, Marcos Hasselmann ganhou projeção após sua participação no Programa do Jô, em 2008. Desde então, construiu uma trajetória ligada ao jazz e à música brasileira, com temporadas em São Paulo, apresentações ao lado de nomes como Arthur Maia, Dino Rangel e Chico Batera e, mais recentemente, uma passagem pelo Blue Note Rio, em Copacabana

Para a apresentação, os dois reúnem referências da música brasileira e internacional em um repertório que passeia pelo jazz, bossa nova, samba e MPB. Tom Jobim, Milton Nascimento, Frank Sinatra, Ray Charles, Tim Maia e outros grandes nomes fazem parte do universo musical dos artistas, em uma seleção que ganha novas interpretações a partir do diálogo entre a voz de Hasselmann e o piano de Continentino.

O couvert artístico é de R$ 20.

SERVIÇO

Terças Musicais — Marcos Hasselmann e Kiko Continentino

Data: 25 de agosto

Horário: 20h

Endereço: Brasserie — Reserva Cultural Niterói (Av. Visconde do Rio Branco, 880 — São Domingos, Niterói)

Couvert artístico: R$ 20