Niterói: jovem artista realiza concerto musical gratuito no Theatro Municipal, no Centro - Divulgação/Josemias Moreira Filho

Niterói: jovem artista realiza concerto musical gratuito no Theatro Municipal, no CentroDivulgação/Josemias Moreira Filho

Publicado 25/08/2026 11:40





A programação começa na terça-feira (1º), com ensaio aberto ao público às 9h30. Na quarta-feira (2), o público poderá acompanhar duas sessões de ensaio aberto, às 14h e às 17h30, e a apresentação oficial do concerto, às 19h.



Com um repertório que percorre diferentes momentos da música erudita, da tradição clássica à produção contemporânea, o espetáculo reúne piano e músicos de cordas, além da participação de bailarinos em cena. A proposta é criar uma experiência sensorial em que música e movimento dialogam para aproximar a arte de diferentes públicos. “Minha vida se resume em música. Dedico minha vida a isso e o que eu mais desejo é que uma porcentagem do amor que sinto pela música alcance a alma e o coração de todos. Que as pessoas possam perceber que, independentemente da cor ou do status na sociedade, a música tem o poder de unir todo mundo”, afirma Isaque.



O projeto também tem como compromisso a acessibilidade. Durante as apresentações, serão distribuídos balões para que pessoas com deficiência possam sentir as vibrações do concerto, além da presença de intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras) em todos os momentos do espetáculo que tenham conteúdo falado.



Residente em Niterói, Isaque Alves da Silva é considerado um dos jovens talentos da música erudita brasileira. Sua relação com o piano começou aos 9 anos e, em apenas três meses de estudos, surpreendeu professores e espectadores ao interpretar uma obra de Johann Sebastian Bach. Um vídeo dessa apresentação ganhou grande repercussão nas redes sociais e chamou atenção do público e da imprensa para o talento do jovem músico.



Em 2018, Isaque estudou por dois semestres na Escola de Música da UFRJ, ampliando sua formação pianística. Sua trajetória também foi marcada pelo encontro com o maestro e pianista João Carlos Martins, uma das maiores referências da música clássica no Brasil. A partir desse contato, passou a receber orientação artística do maestro, experiência que se tornou fundamental para seu desenvolvimento musical e humano.



O talento de Isaque também ganhou destaque em programas de televisão, como ‘Mais Você’, da TV Globo, Programa Silvio Santos e Eliana, do SBT, além de reportagens em veículos como Record, Band e O Globo. Em uma das participações mais marcantes, Ana Maria Braga apresentou a história do jovem pianista e conversou também com João Carlos Martins, em uma homenagem ao talento de Isaque.



Posteriormente, o músico iniciou estudos com a pianista Linda Bustani, dando continuidade ao aprimoramento técnico e interpretativo. Para Isaque, o concerto representa uma nova etapa em sua trajetória. “Esse projeto é mais do que mais uma apresentação. Representa esperança e expectativa. Será o início de uma nova fase após anos de preparo, um recomeço”, destaca.



Com técnica, sensibilidade artística e dedicação aos estudos, Isaque representa uma nova geração de intérpretes da música clássica brasileira. Seu objetivo é seguir construindo uma carreira sólida e compartilhar com o público a emoção que encontra na música. “Eu diria que minha motivação é o amor. Mas o amor não se sustenta sozinho: exige atenção, cuidado, carinho e, na música, acrescentamos a disciplina. É isso que mantém minha motivação firme. Também existem os sonhos, que nunca vou deixar de lado. Um deles é ser um grande intérprete de Chopin”, conta o pianista.



O projeto é uma iniciativa via edital do ISS da Secretaria Municipal das Culturas da Prefeitura de Niterói.



Repertório:



- Fantaisie-Impromptu in C-sharp minor, Op. 66

- Polonaise in A-flat major, Op. 53 ("Heroic")

- Étude in C minor, Op. 10, No. 12 ("Revolutionary")

- Étude in C-sharp minor, Op. 10, No. 4

- Étude in C minor, Op. 25, No. 12 ("Ocean")

- Étude in A-flat major, Op. 25, No. 1 ("Aeolian Harp")

- Grande Valse Brillante in E-flat major, Op. 18

- Waltz in D-flat major, Op. 64, No. 1 ("Minute Waltz")

- Scherzo No. 2 in B-flat minor, Op. 31

- Ballade No. 1 in G minor, Op. 23

- Nocturne in F minor, Op. 55, No. 1

- Nocturne in B-flat minor, Op. 9, No. 1

- Prelude No. 2 in C minor, BWV 847 (from The Well-Tempered Clavier, Book 1)

- Por una cabeza (Carlos Gardel) [com quarteto de cordas]

- Ária da 4ª Corda / Air on the G String, BWV 1068 (J. S. Bach) [com quarteto de cordas]

- Bachianas Brasileiras No. 4 (Heitor Villa-Lobos) [com quarteto de cordas]

- Tico-Tico no Fubá (Zequinha de Abreu) [com quarteto de cordas]



Serviço

Niterói - A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal das Culturas, realiza o projeto ‘Isaque Alves In Concert’, com o pianista Isaque Alves, nos dias 1º e 2 de setembro, no Theatro Municipal de Niterói . Trata-se de um espetáculo que convida o público a uma experiência imersiva pela música e pela arte.A programação começa na terça-feira (1º), com ensaio aberto ao público às 9h30. Na quarta-feira (2), o público poderá acompanhar duas sessões de ensaio aberto, às 14h e às 17h30, e a apresentação oficial do concerto, às 19h.Com um repertório que percorre diferentes momentos da música erudita, da tradição clássica à produção contemporânea, o espetáculo reúne piano e músicos de cordas, além da participação de bailarinos em cena. A proposta é criar uma experiência sensorial em que música e movimento dialogam para aproximar a arte de diferentes públicos. “Minha vida se resume em música. Dedico minha vida a isso e o que eu mais desejo é que uma porcentagem do amor que sinto pela música alcance a alma e o coração de todos. Que as pessoas possam perceber que, independentemente da cor ou do status na sociedade, a música tem o poder de unir todo mundo”, afirma Isaque.O projeto também tem como compromisso a acessibilidade. Durante as apresentações, serão distribuídos balões para que pessoas com deficiência possam sentir as vibrações do concerto, além da presença de intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras) em todos os momentos do espetáculo que tenham conteúdo falado.Residente em Niterói, Isaque Alves da Silva é considerado um dos jovens talentos da música erudita brasileira. Sua relação com o piano começou aos 9 anos e, em apenas três meses de estudos, surpreendeu professores e espectadores ao interpretar uma obra de Johann Sebastian Bach. Um vídeo dessa apresentação ganhou grande repercussão nas redes sociais e chamou atenção do público e da imprensa para o talento do jovem músico.Em 2018, Isaque estudou por dois semestres na Escola de Música da UFRJ, ampliando sua formação pianística. Sua trajetória também foi marcada pelo encontro com o maestro e pianista João Carlos Martins, uma das maiores referências da música clássica no Brasil. A partir desse contato, passou a receber orientação artística do maestro, experiência que se tornou fundamental para seu desenvolvimento musical e humano.O talento de Isaque também ganhou destaque em programas de televisão, como ‘Mais Você’, da TV Globo, Programa Silvio Santos e Eliana, do SBT, além de reportagens em veículos como Record, Band e O Globo. Em uma das participações mais marcantes, Ana Maria Braga apresentou a história do jovem pianista e conversou também com João Carlos Martins, em uma homenagem ao talento de Isaque.Posteriormente, o músico iniciou estudos com a pianista Linda Bustani, dando continuidade ao aprimoramento técnico e interpretativo. Para Isaque, o concerto representa uma nova etapa em sua trajetória. “Esse projeto é mais do que mais uma apresentação. Representa esperança e expectativa. Será o início de uma nova fase após anos de preparo, um recomeço”, destaca.Com técnica, sensibilidade artística e dedicação aos estudos, Isaque representa uma nova geração de intérpretes da música clássica brasileira. Seu objetivo é seguir construindo uma carreira sólida e compartilhar com o público a emoção que encontra na música. “Eu diria que minha motivação é o amor. Mas o amor não se sustenta sozinho: exige atenção, cuidado, carinho e, na música, acrescentamos a disciplina. É isso que mantém minha motivação firme. Também existem os sonhos, que nunca vou deixar de lado. Um deles é ser um grande intérprete de Chopin”, conta o pianista.O projeto é uma iniciativa via edital do ISS da Secretaria Municipal das Culturas da Prefeitura de Niterói.- Fantaisie-Impromptu in C-sharp minor, Op. 66- Polonaise in A-flat major, Op. 53 ("Heroic")- Étude in C minor, Op. 10, No. 12 ("Revolutionary")- Étude in C-sharp minor, Op. 10, No. 4- Étude in C minor, Op. 25, No. 12 ("Ocean")- Étude in A-flat major, Op. 25, No. 1 ("Aeolian Harp")- Grande Valse Brillante in E-flat major, Op. 18- Waltz in D-flat major, Op. 64, No. 1 ("Minute Waltz")- Scherzo No. 2 in B-flat minor, Op. 31- Ballade No. 1 in G minor, Op. 23- Nocturne in F minor, Op. 55, No. 1- Nocturne in B-flat minor, Op. 9, No. 1- Prelude No. 2 in C minor, BWV 847 (from The Well-Tempered Clavier, Book 1)- Por una cabeza (Carlos Gardel) [com quarteto de cordas]- Ária da 4ª Corda / Air on the G String, BWV 1068 (J. S. Bach) [com quarteto de cordas]- Bachianas Brasileiras No. 4 (Heitor Villa-Lobos) [com quarteto de cordas]- Tico-Tico no Fubá (Zequinha de Abreu) [com quarteto de cordas]

Isaque Alves In Concert

Isaque Alves ao piano, com participação de músicos convidados de cordas e sopros e bailarinos.



1º de setembro (terça-feira) – ensaio aberto ao público, às 9h30

2 de setembro (quarta-feira) – ensaios abertos ao público, às 14h e às 17h30; apresentação oficial às 19h



Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua Quinze de Novembro, 35 – Centro – Niterói

Duração: 80 minutos

Entrada: gratuita - 345 lugares

Ingressos: retirada de 1 ingresso por pessoa na bilheteria, 1 hora antes do início do espetáculo







CRÉDITO FOTOGRÁFICO: Josemias Moreira Filho