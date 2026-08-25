Niterói - Uma abordagem da Guarda Municipal terminou com a apreensão de uma pistola falsa nesta segunda-feira (24), na Praça do Rink, no Centro de Niterói. O simulacro estava dentro da bolsa de um homem, que foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos.
A equipe da Coordenadoria de Apoio ao Serviço Social (CASS) realizava uma ação de zeladoria na região quando identificou um grupo em situação considerada suspeita. Segundo a Guarda Municipal, havia a suspeita de que os envolvidos estariam fazendo uso de entorpecentes. Durante a abordagem e revista, os agentes encontraram uma pistola de cor preta, aparentemente falsa, dentro da bolsa do homem. Ele foi conduzido para a 76ª DP (Centro), juntamente com o material apreendido, para apresentação da ocorrência à autoridade policial.
Ação teve apoio da Coordenadoria de Ações Táticas
A ocorrência também contou com o apoio da Coordenadoria de Ações Táticas (CAT). A unidade integra o reforço do patrulhamento ostensivo da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e atua em apoio a ações de zeladoria, ordenamento urbano e atendimento social em diferentes regiões de Niterói.
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