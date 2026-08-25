Niterói: ação acontece no dia 29 de agosto e busca conscientizar sobre adoção responsávelDivulgação/Ascom
É com esse propósito que o Multicenter Itaipu realiza, no dia 29 de agosto (sábado), mais uma edição da Feira de Adoção Pet, das 15h às 18h, no hall de acesso à Universidade Salgado de Oliveira, no 2º piso do shopping, na Região Oceânica de Niterói.
Realizada em parceria com o Grupo Adotar é o Bicho, a iniciativa tem como objetivo incentivar a adoção responsável de cães e gatos que aguardam por uma nova oportunidade. A iniciativa já ajudou diversos animais a encontrarem um novo lar, reforçando o impacto positivo que a ação pode proporcionar na vida dos pets e de suas novas famílias.
Durante a feira, os visitantes poderão conhecer os animais disponíveis para adoção e receber orientações de veterinários e voluntários sobre cuidados, adaptação e posse responsável. A proposta é que a decisão seja tomada de forma consciente, considerando a rotina, o espaço e a disponibilidade da família para assumir os cuidados de um animal.
Mais do que uma oportunidade de adoção, a iniciativa também busca ampliar a conscientização sobre os benefícios da convivência com animais de estimação. A presença de um pet pode estimular momentos de companhia, interação e afeto, contribuindo para a criação de vínculos e para uma rotina compartilhada de cuidados.
Ao abrir as portas de casa para um animal que espera por uma família, a adoção também representa uma oportunidade de construir novas histórias. Por isso, antes de adotar, é importante avaliar se a família está preparada para assumir esse compromisso e oferecer ao novo integrante atenção, segurança e carinho ao longo de toda a vida.
Serviço
Data: 29 de agosto (sábado)
Horário: 15h às 18h
Local: Hall de acesso à Universidade Salgado de Oliveira – 2º piso do Shopping Multicenter Itaipu
Realização: Multicenter Itaipu, em parceria com o Grupo Adotar é o Bicho
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