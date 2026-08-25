Niterói: serviços de recuperação do pavimento serão realizados na Avenida Jansen de Melo, no Pórtico 25 - Arquivo

Niterói: serviços de recuperação do pavimento serão realizados na Avenida Jansen de Melo, no Pórtico 25Arquivo

Publicado 25/08/2026 09:08

Niterói - O acesso à Ponte Rio-Niterói , no sentido Rio de Janeiro, será totalmente interditado na madrugada entre os dias 25 e 26 de agosto. A interdição ocorrerá pela Avenida Jansen de Melo, no Pórtico 25, para a realização de serviços de recuperação do pavimento.

Os trabalhos terão início às 22h30 desta terça-feira (25), com previsão de término às 5h da quarta-feira (26). A interdição poderá ser encerrada antes do horário previsto, de acordo com o andamento dos serviços. A Ecovias Ponte orienta os motoristas a respeitarem a sinalização e dirigirem com atenção durante o período de intervenção. As condições do trânsito podem ser acompanhadas em tempo real pelo perfil @ecoviasponte no X, antigo Twitter.

Em caso de necessidade, os usuários podem entrar em contato com a Ecovias Ponte pelo telefone 0800 77 76683.