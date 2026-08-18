Ponte Rio-Niterói precisou ser interditada nos dois sentidos para o resgate de um pedestre - Foto: Câmeras Ecovias

Ponte Rio-Niterói precisou ser interditada nos dois sentidos para o resgate de um pedestre Foto: Câmeras Ecovias

Publicado 18/08/2026 18:42

Rio - A Ponte Rio-Niterói precisou ser interditada nos dois sentidos na tarde desta terça-feira (18) para o resgate de um pedestre que caminhava pela via. A interdição durou cerca de quatro minutos e provocou retenções no trânsito.

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Segundo informações da concessionária Ecovias Ponte, o homem tentou atravessar a pista e foi resgatado pelas equipes que atuam na ponte.



Às 18h, o sentido Rio apresentava fluxo com lentidão na saída para a Avenida Brasil, com tempo de travessia estimado em 20 minutos.



Já no sentido Niterói, havia retenções nos acessos ao pedágio, e a travessia era realizada em cerca de 27 minutos. Segundo informações da concessionária Ecovias Ponte, o homem tentou atravessar a pista e foi resgatado pelas equipes que atuam na ponte.Às 18h, o sentido Rio apresentava fluxo com lentidão na saída para a Avenida Brasil, com tempo de travessia estimado em 20 minutos.Já no sentido Niterói, havia retenções nos acessos ao pedágio, e a travessia era realizada em cerca de 27 minutos.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Marlucio Luna