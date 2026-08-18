Em dois estabelecimentos foram constatados furtos de energiaDivulgação/Polícia Civil
Durante as fiscalizações, equipes vistoriaram diversos estabelecimentos comerciais. Em dois imóveis, os técnicos identificaram ligações clandestinas que permitiam o consumo irregular de energia elétrica. A polícia não divulgou o nome dos presos.
Um dos locais funcionava como uma boate. Após a constatação das irregularidades, os responsáveis pelos dois estabelecimentos foram encaminhados para a 18ª DP, onde foram autuados pelo crime de furto de energia.
Segundo a Polícia Civil, a operação integra uma série de ações voltadas ao combate a ligações clandestinas e outras práticas que comprometem a prestação de serviços essenciais e causam prejuízos à concessionária e à população. As investigações prosseguem para verificar a existência de outras irregularidades na região.
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