Em dois estabelecimentos foram constatados furtos de energia - Divulgação/Polícia Civil

Em dois estabelecimentos foram constatados furtos de energiaDivulgação/Polícia Civil

Publicado 18/08/2026 15:27

Rio – Duas pessoas foram presas em flagrante nesta terça-feira (18) durante uma operação contra furto de energia elétrica realizada na região da Vila Mimosa, na Praça da Bandeira, região Central. A ação foi conduzida por agentes da 18ª DP, com apoio da Polícia Militar e técnicos da concessionária Light.





Durante as fiscalizações, equipes vistoriaram diversos estabelecimentos comerciais. Em dois imóveis, os técnicos identificaram ligações clandestinas que permitiam o consumo irregular de energia elétrica. A polícia não divulgou o nome dos presos.



Um dos locais funcionava como uma boate. Após a constatação das irregularidades, os responsáveis pelos dois estabelecimentos foram encaminhados para a 18ª DP, onde foram autuados pelo crime de furto de energia.



Segundo a Polícia Civil, a operação integra uma série de ações voltadas ao combate a ligações clandestinas e outras práticas que comprometem a prestação de serviços essenciais e causam prejuízos à concessionária e à população. As investigações prosseguem para verificar a existência de outras irregularidades na região. LEIA MAIS: Golpe da Fé: Polícia investiga fraude por banco digital ligado à igreja Durante as fiscalizações, equipes vistoriaram diversos estabelecimentos comerciais. Em dois imóveis, os técnicos identificaram ligações clandestinas que permitiam o consumo irregular de energia elétrica. A polícia não divulgou o nome dos presos.Um dos locais funcionava como uma boate. Após a constatação das irregularidades, os responsáveis pelos dois estabelecimentos foram encaminhados para a 18ª DP, onde foram autuados pelo crime de furto de energia.Segundo a Polícia Civil, a operação integra uma série de ações voltadas ao combate a ligações clandestinas e outras práticas que comprometem a prestação de serviços essenciais e causam prejuízos à concessionária e à população. As investigações prosseguem para verificar a existência de outras irregularidades na região.

A Vila Mimosa é a zona de prostituição mais antiga e tradicional do Brasil, localizada na Rua Sotero dos Reis, na Praça da Bandeira. O local funciona como um complexo de bares, boates e quartos voltados ao entretenimento adulto.