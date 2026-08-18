Anac anunciou a suspensão das empresas em coletiva realizada com a Prefeitura do Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Anac anunciou a suspensão das empresas em coletiva realizada com a Prefeitura do RioReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 18/08/2026 14:53

Rio - A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) anunciou, nesta terça-feira (18), que suspendeu quatro empresas de voo panorâmico de helicóptero na cidade do Rio. Entre elas está a VRP, responsável pela aeronave que caiu na região da Vista Chinesa, na Zona Norte. O acidente matou quatro pessoas.

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Segundo a Anac, 12 empresas possuem autorização para a prática no município. Até esta terça, nove haviam sido fiscalizadas. Os fiscais encontraram irregularidades em quatro: VRP, Broad Fly, Nobre Turismo e Mr. Top Fly.

A capital tem 46 helicópteros disponíveis para realizar esses passeios. Dos 18 já fiscalizados, nove sofreram suspensões.

"Até hoje, 50% das atividades de voo panorâmicos da cidade estão com alguma irregularidade. Esse é um número preocupante e altíssimo. É um cenário complexo de fiscalização. Nós já vínhamos no processo de fiscalização desde março. O que fizemos após os acidentes foi intensificar o trabalho de inteligência. Com esse processo de intensificação, tivemos alguns resultados. Sabemos que esse setor precisa de um olhar mais de perto", destacou Tiago Faierstein, diretor-presidente da Anac.

De acordo com Faierstein, os canais de comunicação da Agência estão abertos para denúncias. O diretor completou que também serão realizadas fiscalizações em táxis aéreos e em oficinas de manutenção de aeronaves.

"Todas as empresas e todos os helicópteros serão fiscalizados constantemente. Vão continuar acontecendo. Viajar de helicóptero no Rio será seguro", disse.

Também nesta terça, a Prefeitura do Rio anunciou a suspensão da operação de cinco empresas no heliponto da Lagoa, na Zona Sul. São elas: Voos Rio Panorâmico e Serviços Aeronáuticos LTDA, Be Faster Serviços Aéreos LTDA, Gabriel G. Aredes e Piloto Padrão Táxi Aéreo e Serviços de Manutenção Aeronáutica LTDA, Nobre Turismo Aéreo LTDA e Infinity Serviços Aéreos Especializados.

Procurado pela reportagem de O DIA, a empresa Voos Rio Panorâmico e Serviços Aeronáuticos LTDA informou através do advogado Arnaldo Muniz, que a determinação é um "procedimento interno da ANAC para que a empresa possa comprovar o cumprimento das exigências." e que a empresa está no curso do cumprimento de todas as exigências.

A empresa Infinity Serviços Aéreos Especializados, por meio de nota informou que a interrupção deste acordo se deu de forma estritamente unilateral por parte da Prefeitura, "sem que houvesse qualquer infração por parte da empresa." A empresa disse ainda que jamais operou voos comerciais ou turísticos — como os tradicionais voos panorâmicos — no heliponto da Lagoa.

A reportagem entrou em contato também com as empresas Broad Fly, Nobre Turismo, MR Top Fly, de vôo panorâmico e com a empresa Piloto Padrão Táxi Aéreo, em relação ao heliponto da Lagoa. Ainda não foi localizado o contato das empresas Be Faster Serviços Aéreos LTDA e Gabriel G. Aredes. O espaço segue aberto para posicionamentos.

Despedidas das vítimas

As três turistas colombianas, que morreram na queda do helicóptero na região da Vista Chinesa, foram veladas, neste domingo (16) , no Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, na Zona Portuária. A cerimônia ficou restrita a familiares e amigos próximos.

O velório foi realizado com os três caixões colocados lado a lado, com uma foto de cada vítima aos pés. Um telão mostrou diversas imagens de Rocío Cubillos, de 59 anos, Wendy Manrique, de 37, e Sofía Murillo, de 17. Um artista tocou músicas colombianas ao violão enquanto a despedida ocorreu.

No último sábado (15), o engenheiro Victor Manrique - filho, irmão e tio das vítimas, respectivamente - colocou flores e fotos dos familiares no mirante da Vista Chinesa, como forma de homenagem.



"Lembramos delas através do amor e não apenas da tristeza. Lembramos seus sorrisos, seus abraços, seus momentos felizes e todo o amor que compartilharam conosco. Esta oferenda representa nosso carinho e a nossa gratidão por terem feito parte de nossas vidas. Vocês viverão para sempre em nossos corações. Nós as amamos, sentimos saudades e jamais as esqueceremos", escreveu nas redes sociais.

Colaborou Leonardo Brito