Ônibus pegou na plataforma do Terminal MargaridasReprodução / Redes sociais
Ônibus pega fogo no Terminal Margaridas
Incêndio aconteceu na plataforma da estação e não deixou vítimas, mas causou impactos no fluxo de carros nas vias da região
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