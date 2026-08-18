Ônibus pegou na plataforma do Terminal Margaridas - Reprodução / Redes sociais

Ônibus pegou na plataforma do Terminal MargaridasReprodução / Redes sociais

Publicado 18/08/2026 13:29

Rio - Um ônibus pegou fogo na plataforma de coletivos intermunicipais do Terminal Margaridas , em Irajá, na Zona Norte do Rio, no início da tarde desta terça-feira (18). O incêndio não deixou vítimas, mas formou uma grande quantidade de fumaça escura que pôde ser vista em diferentes bairros da região.

Os bombeiros do quartel de Irajá foram acionados por volta de 12h05 e levaram cerca de 20 minutos para controlar as chamas. O Centro de Operações do Rio (COR) pediu atenção aos motoristas que passavam pela região por causa da visibilidade prejudicada nas vias do entorno do Terminal Margaridas.

Apesar do incêndio não ter acontecido em uma via pública, mas sim na plataforma de ônibus intermunicipais, o trânsito ficou lento na área. Com isso, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) também foi acionada para auxiliar os motoristas.

Em nota, a Rio Ônibus informou que veículo sofreu um defeito mecânico. O coletivo será periciado para identificar a origem do problema.