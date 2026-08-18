Ônibus bateu na rua Clotilde GuimarãesReprodução/Redes sociais

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Leonardo Brito
Rio – Um ônibus da linha LECD 150 (453), que faz o trajeto Grajaú x Metrô Siqueira Campos, colidiu contra um muro na tarde desta terça-feira (18), na Rua Clotilde Guimarães, em Botafogo, Zona Sul. Pelo menos sete pessoas ficaram feridas, segundo o Corpo de Bombeiros. 
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De acordo com a corporação, equipes do quartel do Humaitá foram acionadas às 17h23 para atender à ocorrência. As vítimas receberam atendimento no local e foram avaliadas pelos socorristas.
Duas vítimas foram atendidas e liberadas no local. Outras cinco foram encaminhadas para dois hospitais, sendo dois idosos levados para o Hospital Municipal Moacyr do Carmo, em Duque de Caxias e outros três, dois homens e uma mulher, com ferimentos leves deram entrada no Hospital Municipal Souza Aguiar.

Segundo a concessionária Rio Ônibus, o coletivo seguia em direção a Copacabana quando ocorreu o acidente. A empresa informou que aguarda a realização de perícia para esclarecer as circunstâncias da colisão e afirmou estar prestando assistência aos passageiros envolvidos.

Por causa da ocorrência, uma faixa da Rua Clotilde Guimarães permaneceu ocupada durante o atendimento. O acidente também provocou reflexos no trânsito da região, com retenções registradas a partir da Avenida Pasteur e da Praia de Botafogo.

As causas da colisão ainda serão apuradas.