Ônibus bateu na rua Clotilde Guimarães - Reprodução/Redes sociais

Ônibus bateu na rua Clotilde GuimarãesReprodução/Redes sociais

Publicado 18/08/2026 19:09 | Atualizado 18/08/2026 21:56

De acordo com a corporação, equipes do quartel do Humaitá foram acionadas às 17h23 para atender à ocorrência. As vítimas receberam atendimento no local e foram avaliadas pelos socorristas.

Duas vítimas foram atendidas e liberadas no local. Outras cinco foram encaminhadas para dois hospitais, sendo dois idosos levados para o Hospital Municipal Moacyr do Carmo, em Duque de Caxias e outros três, dois homens e uma mulher, com ferimentos leves deram entrada no Hospital Municipal Souza Aguiar.



Segundo a concessionária Rio Ônibus, o coletivo seguia em direção a Copacabana quando ocorreu o acidente. A empresa informou que aguarda a realização de perícia para esclarecer as circunstâncias da colisão e afirmou estar prestando assistência aos passageiros envolvidos.



Por causa da ocorrência, uma faixa da Rua Clotilde Guimarães permaneceu ocupada durante o atendimento. O acidente também provocou reflexos no trânsito da região, com retenções registradas a partir da Avenida Pasteur e da Praia de Botafogo.



As causas da colisão ainda serão apuradas.