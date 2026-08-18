Entenda, a seguir, o que é um ciclone extratropical: - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Entenda, a seguir, o que é um ciclone extratropical:Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 18/08/2026 19:59 | Atualizado 18/08/2026 20:02

Rio - A cidade do Rio poderá sentir os efeitos da frente fria associada a um novo ciclone extratropical previsto para se formar entre a noite desta quarta-feira (19) e a madrugada de quinta-feira (20), próximo à fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Embora o fenômeno tenha maior impacto no Sul, com previsão de temporais e ventos intensos, a mudança deve alcançar o estado a partir de sexta-feira (21), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o Sistema Alerta Rio, a capital seguirá sob influência de um sistema de alta pressão até quinta-feira (20), mantendo o tempo seco, com céu de poucas nuvens e sem previsão de chuva. No entanto, a aproximação da frente fria deve provocar aumento da nebulosidade e mudança nas condições meteorológicas.



A previsão indica que, na sexta-feira, o céu ficará parcialmente nublado a nublado ao longo do dia, com possibilidade de chuva fraca e isolada durante a noite. Os ventos devem ganhar intensidade já pela manhã, variando de moderados a fortes, com rajadas que podem alcançar entre 52 km/h e 76 km/h.



Os primeiros sinais dessa mudança já foram registrados. A estação da Marambaia, na Zona Oeste do Rio, registrou rajadas de 43,9 km/h entre 11h e 12h desta terça-feira (18).



Além dos ventos, a passagem da frente fria abrirá caminho para uma massa de ar mais frio, provocando queda nas temperaturas durante o fim de semana. No sábado (22), o transporte de umidade do oceano para o continente deve manter o céu parcialmente nublado a nublado, com previsão de chuva fraca isolada a qualquer hora do dia.



Outro fator de atenção é a baixa umidade relativa do ar. Até quinta-feira, os índices podem ficar próximos de 30% durante as tardes, aumentando o risco de desconforto respiratório e exigindo maior hidratação da população.



Diante da previsão de ventos mais intensos, a orientação dos órgãos meteorológicos é evitar abrigo sob árvores e estruturas metálicas, além de redobrar os cuidados com objetos em áreas externas que possam ser arrastados pelas rajadas. Também é recomendada atenção especial nas atividades marítimas e esportivas ao ar livre.

