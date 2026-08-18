Canetas emagrecedoras e outros medicamentos foram encontrados no imóvel - Divulgação PCRJ

Canetas emagrecedoras e outros medicamentos foram encontrados no imóvel Divulgação PCRJ

Publicado 18/08/2026 19:51

Rio - Um homem foi preso em flagrante por comercializar, armazenar e distribuir medicamentos de forma irregular, nesta terça-feira (18) , em Cordovil, na Zona Norte do Rio. Na ação, policiais civis apreenderam diversos produtos dentro de um imóvel na Rua Ceçari, entre eles remédios da marca TG, além de outras canetas de uso alegadamente emagrecedor.

A Polícia Civil identificou o suspeito como Rodrigo Conceição da Silva. Agentes da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon) estiveram no endereço após receberem denúncias sobre a venda de substâncias proibidas pela legislação.



Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a porta aberta e visualizaram as caixas de medicamentos na área de acesso e sobre uma mesa de jantar. Rodrigo estava no imóvel e se apresentou como proprietário do material.



Diante do flagrante, os agentes conduziram o suspeito à especializada. A perícia analisará os remédios recolhidos para identificar os componentes e checar a regularidade dos itens junto aos órgãos sanitários.



Rodrigo responderá pelo crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Ele seguirá para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.



A reportagem de O DIA não localizou a defesa de Rodrigo. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Marlucio Luna