Dois fuzis foram apreendidos durante operação integrada no Complexo do Chapadão, na Zona Norte - Divulgação PMRJ

Dois fuzis foram apreendidos durante operação integrada no Complexo do Chapadão, na Zona Norte Divulgação PMRJ

Publicado 18/08/2026 17:53 | Atualizado 18/08/2026 19:25

Rio - Dois suspeitos morreram após serem baleados durante uma operação integrada das polícias militares no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio, nesta terça-feira (18) . Um dos mortos, segundo a PM, seria o segundo na hierarquia do tráfico na comunidade Bacia do Éden, em São João de Meriti, área de influência do Comando Vermelho.

Os mortos foram identificados como Patrick Ferreira da Rosa, de 23 anos, e Jairo Alves de Souza, conhecido como Cabelinho. Segundo a Polícia Militar, Cabelinho ocupava a segunda posição na hierarquia do tráfico na comunidade Bacia do Éden.



A mobilização foi realizada por agentes do 41º BPM (Irajá), com o apoio de equipes do 21º BPM (São João de Meriti). Durante a ação, um grupo de suspeitos tentou fugir pela Avenida Chrisóstomo Pimentel de Oliveira buscando acessar a área sob cobertura do batalhão da Baixada Fluminense.



Diante da movimentação, os PMs de Irajá montaram um cerco tático. Houve troca de tiros, e policiais do 21º BPM, que realizavam patrulhamento na Comunidade da Linha, se deslocaram para prestar auxílio à ocorrência.



Na Rua Francisca Ferreira Lima, ocorreu um novo confronto. Patrick e Jairo foram atingidos e chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. Com a dupla, os agentes apreenderam dois fuzis.



A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga as mortes de Patrick Ferreira da Rosa e Jairo Alves de Souza. Diligências estão em andamento para apurar os fatos.

A reportagem de O DIA não localizou a defesa dos homens. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Marlucio Luna