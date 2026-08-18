Criminoso ficou ferido na ação e não resistiuDivulgação
Durante a ação, o criminoso atacou agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) e acabou ferido. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde da região, mas não resistiu aos ferimentos. Com PQD, os policiais apreenderam uma pistola.
As investigações revelaram que o PQD integrava a chamada "Equipe Astro" e era um dos principais homens de guerra do Comando Vermelho. Ele exercia papel de liderança armada e atuava diretamente na mobilização de bandidos, no planejamento e na coordenação de ataques em regiões dominadas por rivais.
Entre as recentes ofensivas das quais ele participou estão as disputas territoriais em Curicica, Camorim e na comunidade Asa Branca, além da articulação de sucessivas tentativas de invasão da comunidade de Rio das Pedras, localidade considerada estratégica pela facção.
A ação faz parte da Operação Contenção, uma ofensiva estratégica do Governo do Estado para conter e combater o avanço territorial do Comando Vermelho. O principal objetivo é desarticular as estruturas financeira, logística e operacional da organização, além de prender traficantes que atuam na região. Até o momento, mais de 375 criminosos foram presos e outros 138 morreram em confronto. Também acabaram apreendidas cerca de 482 armas, sendo 191 fuzis, além de mais de 51 mil munições.
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