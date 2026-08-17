Dois homens foram presos em flagrante ao tentar sacar R$ 10.226 de um benefício do INSS - Reprodução Redes Sociais

Dois homens foram presos em flagrante ao tentar sacar R$ 10.226 de um benefício do INSS Reprodução Redes Sociais

Publicado 17/08/2026 20:19 | Atualizado 18/08/2026 14:08

Rio - A Polícia Civil prendeu dois homens em flagrante nesta segunda-feira (17) quando tentavam sacar R$ 10.226 de uma pensão por morte do INSS usando documentos falsos em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. A fraude acabou descoberta por funcionários da agência do Itaú localizada na Estrada Rio do A antes da liberação do valor.

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Segundo a Polícia Civil, os detidos foram identificados como Gilliard Carreiro de Almeida e Ewerton da Silva Mesquita. Agentes da 35ª DP (Campo Grande) localizaram a dupla por volta das 11h, logo após a unidade receber o alerta sobre o golpe em andamento.



De acordo com o consultor de segurança do estabelecimento, Ewerton se apresentou como procurador do beneficiário, que seria filho de um homem falecido identificado pelas iniciais A.C.H. Durante o atendimento, os funcionários fizeram perguntas de checagem. Como o suspeito não soube responder às questões nem explicar detalhes sobre o pagamento, a equipe da agência suspeitou.



Diante do impasse, o setor de segurança acionou a inspetoria da instituição financeira, que confirmou junto ao INSS a falsidade da documentação. Entre os papéis adulterados estavam as identidades do falecido e do beneficiário, a certidão de óbito e a própria procuração.



Quando os policiais chegaram ao local, a dupla já havia assinado o recibo de retirada do dinheiro. Ao serem questionados, Gilliard e Ewerton confessaram a participação no crime. Levados à delegacia, ambos acabaram autuados em flagrante pelo crime de estelionato. Segundo a Polícia Civil, os detidos foram identificados como Gilliard Carreiro de Almeida e Ewerton da Silva Mesquita. Agentes da 35ª DP (Campo Grande) localizaram a dupla por volta das 11h, logo após a unidade receber o alerta sobre o golpe em andamento.De acordo com o consultor de segurança do estabelecimento, Ewerton se apresentou como procurador do beneficiário, que seria filho de um homem falecido identificado pelas iniciais A.C.H. Durante o atendimento, os funcionários fizeram perguntas de checagem. Como o suspeito não soube responder às questões nem explicar detalhes sobre o pagamento, a equipe da agência suspeitou.Diante do impasse, o setor de segurança acionou a inspetoria da instituição financeira, que confirmou junto ao INSS a falsidade da documentação. Entre os papéis adulterados estavam as identidades do falecido e do beneficiário, a certidão de óbito e a própria procuração.Quando os policiais chegaram ao local, a dupla já havia assinado o recibo de retirada do dinheiro. Ao serem questionados, Gilliard e Ewerton confessaram a participação no crime. Levados à delegacia, ambos acabaram autuados em flagrante pelo crime de estelionato.

Em nota, o Itaú Unibanco informou que identificou indícios de irregularidade durante uma solicitação de saque realizada no dia 7 de agosto, na agência da Estrada Rio do A, em Campo Grande.



“O Itaú Unibanco informa que identificou indícios de irregularidade durante uma solicitação de saque no último dia 7 de agosto, em sua agência localizada na Estrada Rio do A, em Campo Grande (RJ). O banco esclarece que acionou imediatamente as autoridades competentes para a adoção das medidas cabíveis e segue colaborando com as investigações.”



O banco também afirmou que os sistemas e procedimentos de segurança contribuíram para identificar a situação e que não houve impacto no funcionamento da agência.



“Reforça, ainda, que seus sistemas e procedimentos de segurança contribuíram para a identificação da situação, sem qualquer impacto ao funcionamento da agência. O atendimento ao público transcorreu normalmente e não houve prejuízos para os clientes em decorrência do caso.”

A reportagem de O DIA não localizou a defesa dos dois presos. O espaço segue aberto para manifestações.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Marlucio Luna