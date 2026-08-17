Rio - No primeiro dia útil das propagandas eleitorais, os principais candidatos ao Governo do Rio percorreram diferentes municípios do Estado. Nesta segunda-feira (17), algumas agendas foram cumpridas na capital e no Norte Fluminense.
Eduardo Paes, candidato pelo Partido Social Democrático (PSD), que deixou a Prefeitura do Rio neste ano para concorrer ao cargo de governador, iniciou o dia com a gravação de entrevistas na Super Rádio Tupi. Reuniões internas ocuparam o restante da agenda.
Já Douglas Ruas, candidato pelo Partido Liberal (PL), iniciou o dia com uma caminhada no calçadão de Bangu, na Zona Oeste. Durante a tarde, participou da sabatina da Record. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro ainda participou do lançamento da candidatura do delegado Felipe Curi, ex-secretário de Polícia Civil, a deputado federal, no Tijuca Tênis Clube, localizado na Rua Conde de Bonfim, 451, na Zona Norte.
Anthony Garotinho, candidato pelo Republicanos, iniciou a agenda em uma caminhada em São Fidelis, município localizado no Norte Fluminense. No fim da tarde, às 18h, o ex-governador do Rio fez lançamento da candidatura em Campos dos Goytacazes, no Ginásio do Automóvel Clube. Ele ainda participou de uma live ao lado
André Marinho, do Novo, concedeu entrevistas à Veja + e Jovem Pan, além de ter feito uma caminhada na Tijuca, na Zona Norte e William Siri, do PSOL, participou do podcast Lado B do Rio, em Laranjeiras, na Zona Sul.
O primeiro turno das Eleições acontece no dia 4 de outubro. Neste ano, a população irá votar para escolher os cargos de deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República.
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