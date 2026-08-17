Segundo dia oficial de agendas dos candidatos tem caminhadas e entrevistas - Reprodução / Super Rádio Tupi / Instagram / Divulgação

Segundo dia oficial de agendas dos candidatos tem caminhadas e entrevistasReprodução / Super Rádio Tupi / Instagram / Divulgação

Publicado 17/08/2026 17:05

Rio - No primeiro dia útil das propagandas eleitorais , os principais candidatos ao Governo do Rio percorreram diferentes municípios do Estado. Nesta segunda-feira (17), algumas agendas foram cumpridas na capital e no Norte Fluminense.

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Eduardo Paes, candidato pelo Partido Social Democrático (PSD), que deixou a Prefeitura do Rio neste ano para concorrer ao cargo de governador, iniciou o dia com a gravação de entrevistas na Super Rádio Tupi. Reuniões internas ocuparam o restante da agenda. Eduardo Paes, candidato pelo Partido Social Democrático (PSD), que deixou a Prefeitura do Rio neste ano para concorrer ao cargo de governador, iniciou o dia com a gravação de entrevistas na Super Rádio Tupi. Reuniões internas ocuparam o restante da agenda.

Eduardo Paes participou de programas da Super Rádio Tupi Reprodução / Super Rádio Tupi

Já Douglas Ruas, candidato pelo Partido Liberal (PL), iniciou o dia com uma caminhada no calçadão de Bangu, na Zona Oeste. Durante a tarde, participou da sabatina da Record. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro ainda participou do lançamento da candidatura do delegado Felipe Curi, ex-secretário de Polícia Civil, a deputado federal, no Tijuca Tênis Clube, localizado na Rua Conde de Bonfim, 451, na Zona Norte.

Douglas Ruas fez caminhada em Bangu, na Zona Oeste Reprodução / Instagram

Anthony Garotinho, candidato pelo Republicanos, iniciou a agenda em uma caminhada em São Fidelis, município localizado no Norte Fluminense. No fim da tarde, às 18h, o ex-governador do Rio fez lançamento da candidatura em Campos dos Goytacazes, no Ginásio do Automóvel Clube. Ele ainda participou de uma live ao lado

Anthony Garotinho fez caminhada em São Fidélis Divulgação

André Marinho, do Novo, concedeu entrevistas à Veja + e Jovem Pan, além de ter feito uma caminhada na Tijuca, na Zona Norte e William Siri, do PSOL, participou do podcast Lado B do Rio, em Laranjeiras, na Zona Sul.

André Marinho concedeu entrevistas Reprodução / Instagram

O primeiro turno das Eleições acontece no dia 4 de outubro. Neste ano, a população irá votar para escolher os cargos de deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República.